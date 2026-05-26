Los Ghetto Kids en Noticias RCN: los niños de Uganda que bailarán con Shakira en el Mundial 2026

De Uganda hasta el escenario más grande del fútbol. Los Ghetto Kids están viviendo un sueño que parecía imposible: acompañar a Shakira en el show en la Copa Mundial 2026.

El grupo de bailarines infantiles, conocido por su energía y talento viral en redes sociales, fue escogido por la artista colombiana, quien una vez es la voz oficial de la cita futbolera.

La emoción de ser elegidos por Shakira

Noticias RCN conversó con los niños, quienes contaron cómo el baile les transformó sus vidas, la emoción de compartir escenario con Shakira y el orgullo de llevar el nombre de su país y continente a un evento que será visto en todo el planeta.

Ellos, primero, conquistaron las redes sociales y ahora son protagonistas del himno de la Copa del Mundo. El mensaje de los pequeños es claro: perseverancia para cumplir los anhelos del corazón.

Falta muy poco para que los Ghetto Kids brillen junto a Shakira en el certamen internacional durante el evento de clausura, antes de conocer qué equipo se llevará el trofeo que le quita el sueño a más de un futbolista.

El mensaje a otros niños en el mundo

“Vimos las noticias y supimos que íbamos a actuar con ella. Saltamos de alegría, emocionados y con grandes sonrisas”, contó uno de los niños, quien no ocultó el entusiasmo que le sigue generando esta oportunidad.

El grupo está compuesto por 60 menores que viven en la misma casa: 20 de ellos son bailarines. Ven en la música y el teatro un camino para mejorar sus vidas, ir a la escuela y llegar lejos.

Los niños les dejaron un mensaje a otros jóvenes en el mundo: el llamado es que no se rindan, luchen por sus sueños, recen y respeten a los mentores o maestros.

Al show se sumó en las últimas horas Eseniia Mikheeva, una niña bailarina de 10 años originaria de Rusia que vive en Estados Unidos. A través de redes sociales, extendió su alegría y le agradeció a la barranquillera.