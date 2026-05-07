“Destruido”: Alexa Torres mostró cómo encontró su apartamento tras su ruptura amorosa

La salida de Alexa Torres de La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo el tema de conversación entre todos los participantes, quienes manifestaron su asombro por conocer las razones detrás de la decisión del público.

Aunque la mujer se mantuvo como una de las favoritas durante varias semanas, su eliminación del juego también se ha tomado las redes sociales en donde su amplia comunidad de seguidores celebró su paso por la casa más famosa del país.

No obstante, se ha generado una gran polémica tras conocerse que su expareja dio por terminada su relación ya que el hombre tomó sus redes sociales para compartir detalles de su proceso de duelo.

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¿Qué pasó con el apartamento de Alexa Torres?

Poco a poco Torres se ha ido involucrando una vez más en su realidad en compañía de su familia y sus seres queridos. Por esto, en las horas más recientes, la mujer compartió detalles del regreso a su apartamento en el que vivió con su expareja.

Sin embargo, la creadora de contenido se llevó una negativa sorpresa ya que al llegar a su hogar se percató de que varias de sus pertenencias no estaban allí. También, observó que algunos de sus objetos personales se encontraban en el suelo o destruidos. Este fue el caso de la habitación del maquillaje ya que sus productos en polvo se encontraban regados por el suelo y el espejo tenía mensajes ofensivos.

“Forzar mi apartamento para entrar, ver que se llevaron mis cosas, desordenado, sucio y destruido (...) solo les puedo decir que todavía estoy procesando todo esto, pero tranquilos que esto para mí es un nuevo comienzo”, explicó la mujer.

En los clips la mujer se muestra bastante afectada por lo que estaba contemplando en su vivienda. Así mismo, se observó la presencia de agentes de la Policía Nacional dentro de la residencia de la mujer.

“Tranquilos que de esta salimos, ustedes saben lo fuerte que soy. Mi vida ya no es la misma de antes y vendrán cosas mejores”, finalizó la exparticipante.

Alexa Torres habló sobre su regreso a La Casa

Por otro lado, la mujer rompió el silencio y reveló que habría probabilidades de volver a la casa más famosa del país si uno de sus amigos de juego la elige como gerente de su campaña.

Sin embargo, manifestó sus dudas ante la opción de ayudar a Tebi o Alejandro, quienes fueron los dos jugadores más cercanos durante su paso por el juego.