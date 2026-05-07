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Video revela qué hizo el arquero de Corinthians ante Santa Fe

Santa Fe explotó contra el arquero de Corinthians: video desde el arco muestra todo.

video arquero corinthians ante santa fe
Fotos: capturas pantalla X Fala Muito Fiel

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
09:06 p. m.
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Un video de la cámara del arco reveló lo que ocurrió tras el empate entre Santa Fe y Corinthians en la Copa Libertadores 2026, luego de que jugadores del equipo bogotano reaccionaran contra el arquero brasileño al considerar que había provocado a la hinchada local.

¿Qué pasó con el arquero de Corinthians y los jugadores de Santa Fe?

La polémica se presentó después del empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Corinthians por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026.

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El conjunto brasileño consiguió el gol de la igualdad en la última jugada del partido, resultado que dejó al equipo cardenal con un sabor amargo por perder dos puntos clave en Bogotá.

Tras el pitazo final, varios jugadores de Santa Fe encararon al arquero de Corinthians, ya que interpretaron que estaba celebrando de manera provocadora frente a la tribuna local. Nahuel Bustos fue uno de los futbolistas más molestos y la situación escaló rápidamente dentro del campo.

La tensión obligó al ingreso del personal de seguridad, que rodeó al guardameta y lo retiró rápidamente del terreno de juego para evitar mayores incidentes.

¿Qué muestra el video del arquero de Corinthians?

Horas después del encuentro, comenzó a circular un video captado desde la cámara ubicada detrás del arco defendido por el portero brasileño.

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Las imágenes muestran que el arquero no realizó gestos hacia la tribuna ni provocaciones directas. En el registro se observa al jugador arrodillarse en el área y levantar los puños, aparentemente agradeciendo por el empate conseguido en condición de visitante.

El video cambió parte de la percepción inicial sobre lo ocurrido y abrió el debate en redes sociales sobre la reacción de los futbolistas de Santa Fe tras el final del compromiso.

Además de la polémica dentro del campo, el club bogotano podría enfrentar sanciones de Conmebol debido a presuntos gestos racistas de algunos aficionados hacia seguidores de Corinthians que asistieron al estadio.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Copa Libertadores?

Santa Fe disputará sus dos últimos partidos de la fase de grupos buscando asegurar, al menos, un cupo a la Copa Sudamericana.

  • Santa Fe vs. Platense: 19 de mayo, 7:00 p. m.
  • Peñarol vs. Santa Fe: 27 de mayo, 7:30 p. m.
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El empate ante Corinthians dejó tensión dentro y fuera de la cancha para Santa Fe, que ahora deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera su participación internacional mientras espera posibles decisiones de Conmebol.

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