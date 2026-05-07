Ideam alerta por altas temperaturas en San Andrés y Providencia: récord histórico de 33,4 °C
Según el monitoreo oficial, el Aeropuerto Sesquicentenario alcanzó el 5 de mayo esta temperatura máxima.
Noticias RCN
08:49 p. m.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre un episodio de calor extremo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se han registrado temperaturas históricas que superan los máximos reportados en décadas anteriores.
Según el monitoreo oficial, el Aeropuerto Sesquicentenario alcanzó el 5 de mayo una máxima de 33,4 ℃, superando el récord de 33 ℃ registrado en 1998.
El 6 de mayo se volvió a romper la marca con 33,2 ℃, lo que evidencia la persistencia de condiciones extremas. El Ideam señaló que esta situación “permite identificar un posible episodio de ola de calor en la isla”.
Impactos en salud y ecosistemas
La entidad mantiene la alerta naranja por índice de calor, debido a la alta probabilidad de agotamiento por calor o insolación, especialmente en población vulnerable como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. También persiste la alerta por riesgo de incendios en la cobertura vegetal.
El comunicado advierte que estas condiciones pueden afectar la pesca, los cultivos y los ecosistemas estratégicos del archipiélago. “La sensación térmica es una medida que combina la temperatura del aire y la humedad relativa para indicar qué tan caliente se siente el ambiente”, explicó el Ideam.
Pronósticos y seguimiento
De acuerdo con los modelos climáticos internacionales y nacionales, las altas temperaturas podrían prolongarse durante las próximas semanas. La NOAA prevé registros por encima de lo normal en el Caribe, mientras que el Ideam estima anomalías entre +0,5 ℃ y +1,5 ℃ respecto al promedio mensual.
La entidad anunció que continuará con el seguimiento permanente y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades territoriales.