Duro golpe en Instagram: fueron eliminadas cuentas falsas y usuarios pierden millones de seguidores

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales favoritas por millones de internautas en todo el mundo que han hecho de esta una de las aplicaciones más famosas dentro de los ecosistemas virtuales actuales.

Sin embargo, su más reciente actualización ya ha generado caos e incertidumbre, especialmente en aquellos que se dedican a crear contenido. Instagram ha dado inicio a una de sus mayores estrategias para erradicar las granjas de bots y cuentas inactivas al eliminar cientos de estas en su plataforma.

¿Por qué Instagram está eliminado cuentas?

Durante el 5, 6 y 7 de mayo cientos de usuarios han reportado una fuerte caída en el número de sus seguidores. Pero lo que parece ser un error corresponde a una estrategia por parte de Meta para erradicar las granjas de bots, cuentas falsas o aquellas que se encuentran inactivas por más de 24 meses.

Portavoces internacionales han asegurado que esta medida corresponde a la presión generada por parte de reguladores internacionales y organismos de seguridad infantil. Esto también se suma a la próxima actualización con la que Instagram desactivará el soporte para el cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos.

Dicha identificación y eliminación de cuentas bots permitirá que Meta utilice sus algoritmos para escanear chats en búsqueda de estafas, contenido ilegal y acoso. Así mismo, la compañía habría asegurado que al eliminar dicha opción se pueden “integrar los sistemas de seguridad” para responder a los daños en tiempo real.

Drástica reducción de seguidores en cuentas de celebridades

Lo que ha sido considerado como la “purga” en Instagram ya ha afectado a todos sus usuarios. Desde las cuentas más grandes hasta las más pequeñas, usuarios han reportado incluso la pérdida de millones de sus seguidores.

Cristiano Ronaldo, considerado como el dueño de la cuenta con el mayor número de seguidores en el mundo, habría perdido cerca de 8 millones de seguidores.

Otros casos similares son los de Kylie Jenner con una pérdida de 15 millones de seguidores, Selena Gómez 6 millones, Taylor Swift 4 millones, Justin Bieber 5 millones, entre otras figuras del entretenimiento global.