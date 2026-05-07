Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizan escena nocturna en La Casa de los Famosos

La decimoséptima semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentra llegando a su final y todos los participantes han manifestado su nostalgia por acercarse cada vez más al fin del juego.

Sin embargo, las estrategias han florecido entre los siete famosos, quienes aseguraron que se encuentran en un punto trascendental del juego al acercarse al anhelado top 4 para conocer el definitivo ganador de la tercera temporada.

Una de los vínculos más discutidos de la temporada corresponde al de Mariana Zapata y Juanda Caribe, quienes en varias ocasiones han tenido encuentros cercanos con los que han ratificado su interés por permanecer juntos.

Juanda Caribe y Mariana Zapata tienen encuentro nocturno

En las horas más recientes, los dos participantes tuvieron un encuentro a altas horas de la noche con el que aprovecharon para sincerarse, darse abrazos y hablar sobre sus sentimientos reales en dicho punto del juego.

El hombre manifestó que una de las mejores experiencias allí fue fue haber conocido a la antioqueña por lo que puso dicho sentimiento por encima del premio mayor en el exitoso reality del Canal RCN.

“Si me voy, gánatelo (...) si pasa ya sabes. Yo siento que mi misión está cumplida, se va a ir un hombre. Siento que le cumplí a las personas que hicieron algo por mí. Si me voy, tú fuiste un premio”, explicó el hombre.

En medio de su reunión, Zapata expresó su asombro al percatarse de que las lágrimas empezaron a invadir el rostro de su compañero por lo que decidió acercarse para darle un sentido abrazo sobre la cama del hombre.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de internautas han condenado dicho acercamiento al recalcar la presencia de la esposa del hombre en el mundo exterior.

¿Quién fue el nuevo visitante de La Casa?

Por otro lado, la actriz Kimberly Reyes fue la encargada de ingresar a La Casa de los Famosos para alterar la competencia y poner a prueba a todos los jugadores.

Por supuesto, sus actividades llevaron al límite a los participantes, quienes tuvieron que sacar sus mejores dotes actorales para obtener la propina que será redimible durante la próxima prueba de beneficio y castigo.