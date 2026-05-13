Alexa Torres volverá hoy a La Casa de los Famosos: el 'Jefe' le habría asignado una nueva labor

La decimoctava semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia está transcurriendo de manera tranquila y todos los jugadores que se han mantenido en el recinto han manifestado su interés por conocer la opinión por parte del público colombiano, quien en varias ocasiones se ha hecho sentir al exterior de las instalaciones.

No obstante, la eliminación de Alexa Torres fue uno de los acontecimientos más inesperados y comentados durante la recta final ya que todos los famosos cuestionaron que la mujer pasó de ser una de las favoritas del público a la que menor votación obtuvo durante su eliminación.

¿Por qué Alexa Torres volverá a La Casa de los Famosos?

Según lo anunciado en días pasados, Alexa Torres no volvió a la competencia como jugadora ya que nadie decidió seleccionar el botón del pánico. Sin embargo, el ‘Jefe’ tomó la determinación de que la mujer iba a tener la oportunidad de ingresar una vez más para protagonizar una cena especial junto a su excompañero Tebi Bernal.

Pero este no sería su único objetivo dentro del recinto ya que, en las horas más recientes, se anunció que la mujer llegará para ser la asistente de la inteligencia artificial que se encuentra manejando el juego a su antojo durante esta semana.

Por su parte, la creadora aumentó las expectativas de su ingreso ya que compartió, por medio de sus redes sociales, que su ingreso a la casa más famosa del país venía con algunas sorpresas de alto impacto.

La emoción por parte de su fanaticada no se ha hecho esperar ya que cientos de usuarios han manifestado su alegría por ver interactuar a la mujer, una vez más, con los últimos seis jugadores que quedan de la tercera temporada.

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Nuevo enfrentamiento en La Casa de los Famosos

Por otro lado, la tensión sigue aumentando entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz, quienes han manifestado sus más fieles diferencias tras el segundo ingreso por parte de la barranquillera.

Su reciente discusión dejó en evidencia algunas de sus más importantes diferencias ya que Zapata catalogó a su compañera de “morronga” al mantener ahora una cercanía con Alejandro Estrada.

A la polémica situación se sumó el más reciente castigo, por parte del ‘Jefe’, a raíz de que el fandom del actor llegó para ponerse en contra de Valentino y Beba al catalogarlos como “convenientes”.