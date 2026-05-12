Se estrena nueva arena para conciertos en el país: esta será su ubicación y primer evento

La industria del entretenimiento en Colombia alcanza hoy un nuevo hito con el anuncio oficial de Daviarena, el megaproyecto que se convertirá en el centro de eventos y conciertos más moderno del Valle de Aburrá.

Tras meses de especulaciones sobre su nombre y alcance, los promotores del proyecto confirmaron que el recinto abrirá sus puertas oficialmente el 14 de noviembre de 2026, y lo hará por todo lo alto con una presentación histórica del artista antioqueño Juanes.

Situado estratégicamente en el municipio de Sabaneta, al sur del área metropolitana de Medellín, Daviarena nace como una respuesta a la creciente demanda de escenarios de talla internacional que permitan a la región competir con las grandes capitales del espectáculo en el mundo.

Con una inversión privada que asciende a los $320.000 millones de pesos, este complejo no solo busca ser un lugar para conciertos, sino un ecosistema cultural y económico para Antioquia.

¿Qué novedades tendrá este nuevo escenario de eventos?

El diseño arquitectónico de Daviarena estuvo a cargo de la prestigiosa firma británica HOK, reconocida mundialmente por diseñar recintos icónicos como el O2 de Londres y el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Capacidad masiva: El recinto podrá albergar hasta 17.200 espectadores, ofreciendo una visibilidad de 360 grados.

Infraestructura de carga: Cuenta con una parrilla técnica capaz de soportar hasta 140 toneladas, lo que permite traer producciones de gran formato que anteriormente no podían instalarse en la ciudad.

Sostenibilidad: El edificio incorpora sistemas bioclimáticos, aislamiento termoacústico y tecnología de enfriamiento de bajo impacto ambiental.

Hospitalidad Premium: El complejo incluirá 23 suites privadas, una suite principal para 60 personas y 20 boxes exclusivos, además de 503 plazas de parqueo privadas.

La elección de Juanes para la inauguración no es casualidad. El artista, oriundo de la región, expresó su emoción durante el anuncio: "He esperado toda la vida por esto; Medellín necesitaba un lugar para la cultura y la música a niveles impresionantes. Esto va a cambiar la dinámica de la ciudad".

El concierto del 14 de noviembre marcará el inicio de una agenda que proyecta realizar más de 75 eventos anuales, atrayendo giras globales que anteriormente pasaban de largo por falta de infraestructura adecuada.