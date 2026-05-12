Maluma anunció concierto gratuito en Colombia para lanzar su nuevo álbum: aquí los detalles

Juan Luis Londoño Arias se ha tomado una vez más los lentes del mundo del entretenimiento al realizar su campaña de expectativa por el lanzamiento de su nuevo álbum musical ‘Loco x Volver’.

Sin embargo, para sorpresa de todos sus fanáticos, el artista anunció dicho lanzamiento de una manera distinta ya que decidió ofrecer una presentación gratuita a sus más fieles fanáticos de su ciudad natal.

¿Cuándo y en dónde será el concierto de Maluma?

Maluma ha vuelto a sorprender a sus fans y en esta oportunidad decidió celebrar el lanzamiento de su nuevo disco con una presentación gratuita en Medellín. Su show será el próximo jueves 14 de mayo en la Plaza Botero y la entrada será mediante la inscripción previa con la tiquetera TuBoleta.

La tarima del cantante estará ubicada entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura por lo que su show tendrá cuatro ingresos distintos. La entrada será gratuita, pero solo podrán ingresar aquellos que estén previamente registrados y cuenten con su boleta válida.

Dentro de las recomendaciones para el ingreso se sugiere no compartir, reenviar ni publicar las boletas en redes sociales ya que cada boleto contará con una única lectura de acceso. Una vez utilizada no podrá ser escaneada.

Se recomienda a los asistentes utilizar el Metro de la ciudad y demás medios de transporte público ya que no habrá parqueaderos cercanos a la zona. El evento será solo para mayores de edad y se debe evitar llevar objetos o materiales dentro de la lista de prohibidos ya que de lo contrario todo será decomisado.

Dentro de los objetos que no se podrán ingresar se encuentran: sillas o bancas, mascotas, camisetas de fútbol o partidos políticos, armas de cualquier tipo, sustancias psicoactivas o estupefacientes, bebidas alcohólicas externas, botellas de vidrio, latas o elementos cortopunzantes, pólvora, aerosoles inflamables o elementos explosivos, sombrillas con punta metálica, maletas grandes o elementos que obstaculicen, drones o equipos de grabación profesional y otros elementos que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.

¿Cómo adquirir los boletos?

La boletería gratuita será únicamente adquirida por la página oficial de TuBoleta con previo registro. Se debe inscribir en el link, que ya se encuentra en las redes sociales del artista, con el correo que se tiene registrado en la aplicación de TuBoleta Pass. Para mayor información, ingresar a las redes sociales oficiales del artista o de TuBoleta.