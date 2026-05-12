Aida Victoria Merlano quedó eliminada de La Mansión VIP y dejó conmovedor mensaje

Aida Victoria Merlano quedó eliminada de La Mansión VIP y se despidió entre lágrimas del reality internacional, donde ocupó el octavo lugar en la primera edición del programa.

La influencer barranquillera agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que esta experiencia abrirá nuevas oportunidades en su carrera fuera de Colombia.

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La creadora de contenido compartió un emotivo mensaje tras abandonar la competencia, destacando el impacto que tuvo su participación en un formato internacional y el crecimiento de su comunidad en otros países.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras salir de La Mansión VIP?

Durante su despedida, Aida Victoria Merlano reconoció que nunca imaginó llegar tan lejos en el reality. La influenciadora afirmó sentirse sorprendida por el respaldo recibido en el exterior y por el alcance que logró durante el programa.

La verdad, llegar hasta acá para mí ha sido un milagro. Nunca pensé estar en un escenario tan grande y menos en un país que no era el mío, expresó al cierre de la competencia.

La barranquillera también habló sobre los momentos difíciles que marcaron su vida pública y cómo transformó esa etapa en una oportunidad para crecer profesionalmente. Según explicó, gran parte de su reconocimiento surgió tras los hechos judiciales que involucraron a su familia hace varios años.

A mí me conocieron por la tragedia más grande de mi vida hace siete años. A mí me llevaban presa, me humillaron públicamente y Aida llegó a la victoria gracias a la tragedia, comentó frente a las cámaras.

¿Cómo les fue a las colombianas en La Mansión VIP?

La participación colombiana tuvo protagonismo en esta primera edición del reality internacional. Además de Aida Victoria Merlano, también hicieron parte del programa las creadoras de contenido La Jesuu y La Blanquita.

La Jesuu finalizó en el puesto 15, mientras que La Blanquita logró quedarse con el tercer lugar y se convirtió en una de las concursantes más respaldadas por el público durante la competencia.

En su mensaje final, Aida Victoria dedicó palabras de agradecimiento a sus seguidores, amigos y equipo de trabajo, asegurando que esta experiencia será clave para los proyectos que planea desarrollar próximamente fuera del país.

La influencer cerró su participación convencida de que el reality marcará un nuevo momento en su carrera digital y mediática, especialmente tras ampliar su reconocimiento en audiencias internacionales.