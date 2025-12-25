Presidente del equipo de Jhon Jader Durán fue enviado a prisión por narcotráfico

El presidente del club turco Fenerbahçe, equipo en el que milita el delantero colombiano Jhon Jáder Durán, fue enviado a prisión en el marco de una investigación por narcotráfico en Turquía.

El dirigente, identificado como Sadettin Saran, había sido puesto en libertad condicional días atrás, luego de que una prueba de cabello arrojara resultado positivo por cocaína, hecho que dio inicio al proceso penal en su contra. Sin embargo, la situación judicial se agravó tras la aparición de nuevas pruebas dentro de la investigación en curso.

Nueva orden de captura y cargos formulados en Estambul

La Fiscalía General de Estambul emitió una nueva orden de captura contra Saran, imputándolo formalmente por los delitos de suministro de narcóticos, facilitación del consumo de drogas y consumo de sustancias ilegales. Esta decisión derivó en su detención por parte de equipos del Comando de la Gendarmería Provincial de Estambul.

Según el comunicado oficial de las autoridades, la captura se produjo “en la investigación en curso contra el sospechoso Steven Sadettin Saran, y basándose en nuevas pruebas obtenidas”, lo que refuerza el sustento probatorio del expediente judicial y explica la revocatoria de su libertad condicional.

Impacto del proceso judicial en el entorno deportivo

El avance del proceso penal tiene un impacto directo en el entorno del Fenerbahçe, uno de los clubes más visibles del fútbol turco, y en cuyo plantel se encuentra el colombiano Jhon Jáder Durán. La situación del presidente del equipo coloca bajo la lupa a la dirigencia del club en un momento de alta exposición mediática.

De momento, el colombiano se encuentra en Colombia disfrutando de la Navidad junto a su familia, luego de que el propio DT del equipo confirmara que le dio la oportunidad de descansar ante la importancia de estas festividades para los jugadores sudamericanos.