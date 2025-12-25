Aida Victoria Merlano le reclamó a Westcol meses después de su ruptura: "Lo nuestro era brutal"

Aida Victoria Merlano habló abiertamente sobre su vida sentimental luego de un complicado 2025, donde dio a luz a su primer hijo, pero terminó su relación con Juan David Tejada, el padre del pequeño Emiliano.

Recordó sus experiencias del pasado y surgió el nombre de Westcol, quien fue su pareja antes de meterse con 'El Agropecuario', mandando un mensaje muy directo para el streamer, reclamándole por la supuesta infidelidad que terminó en su ruptura a mediados del 2024.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Westcol?

En diálogo con 'Lebriah', Merlano confirmó que uno de los procesos de separación más duros que vivió fue cuando se dejó con Westcol. Según explicó, el dolor fue mayor porque la relación se encontraba en un buen momento cuando terminó, lo que intensificó el impacto emocional. “Cuando tu relación era chévere y tú terminas esa relación en un punto donde era chévere, ahí es cuando duele”, expresó durante la conversación.

La ruptura me dio duro, yo creo que ha sido la tusa que más me ha dolido.

En ese contexto, Aida Victoria lanzó un mensaje directo al streamer. "Yo con West sí tuve algo que perder, nuestra relación era brutal, increíble, ¿por qué la cagaste desgraciado?", cuestionó, meses después de dejarse.

¿Westcol volvería con Aida Victoria?

No es la primera vez que esta relación está en la conversación pública, pues ambos influencers se han expresado al respecto. De hecho, el propio Westcol confirmó en charla con Cami Pulgarín, no negó que le gustaría darse una nueva oportunidad con Aida.

"A mí me daría mucho miedo volver con Aida porque ella se ataca y le hace un video a uno. Ese es el miedo que me daría, no por hacer algo mal, sino por proteger la privacidad de uno", comentó.