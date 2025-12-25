Exparticipante de MasterChef dio sorpresivo anuncio y será papá

El mundo del entretenimiento nacional recibió la noticia compartida por el actor y modelo Ricardo Henao Toro, recordado por su carismática participación en la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia (2024).

Tras haber consolidado su amor frente al altar hace apenas unos meses, el actor sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando su primer hijo junto a su esposa, la modelo española Jessica.

Así anunció que será papá

A través de sus redes sociales, donde Henao suele compartir destellos de su vida profesional y sus viajes, el actor publicó una serie de imágenes que no dejaron lugar a dudas.

El reconocido actor compartió la alegría de este nuevo capítulo, describiéndolo como el reto más importante y emocionante de su vida, superando incluso la presión de los fogones más famosos del mundo.

"La primera Navidad juntitos", fue el mensaje de Henao en su Instagram junto con fotos de su pareja embarazada.