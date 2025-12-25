CANAL RCN
Tendencias

Exparticipante de MasterChef dio sorpresivo anuncio y será papá

El reconocido actor confesó que espera a su primer hijo junto a su pareja con tiernas fotos navideñas.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
12:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento nacional recibió la noticia compartida por el actor y modelo Ricardo Henao Toro, recordado por su carismática participación en la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia (2024).

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud
RELACIONADO

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Tras haber consolidado su amor frente al altar hace apenas unos meses, el actor sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando su primer hijo junto a su esposa, la modelo española Jessica.

Así anunció que será papá

A través de sus redes sociales, donde Henao suele compartir destellos de su vida profesional y sus viajes, el actor publicó una serie de imágenes que no dejaron lugar a dudas.

El reconocido actor compartió la alegría de este nuevo capítulo, describiéndolo como el reto más importante y emocionante de su vida, superando incluso la presión de los fogones más famosos del mundo.

"La primera Navidad juntitos", fue el mensaje de Henao en su Instagram junto con fotos de su pareja embarazada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le reclamó a Westcol meses después de su ruptura: "Lo nuestro era brutal"

Andrea Valdiri

Así se prepara Andrea Valdiri para recibir la Navidad: se robó todas las miradas

Epa Colombia

‘Epa Colombia’ no se olvida de sus trabajadores: así fue la emotiva fiesta de fin de año

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Junior le quitó el título a Deportes Tolima y también se quedaría con una de sus figuras

Tras cerrar el primer refuerzo con la llegada de Jannenson Sarmiento, Junior alista su segunda incorporación procedente del Deportes Tolima.

Medellín

Grave incendio en Medellín habría sido provocado por un volador: hay menores heridos

El hecho dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

Visa

Actualizan listado de países que no requiere de visa para los colombianos: estos son

Educación

Padres de familia no tendrán que hacer exigente pago en colegios: esto dice la ley ahora

Ministerio de Salud

Estos son los cuidados que las autoridades recomiendan implementar por caso de influenza H3N2