Grave accidente de tránsito dejó al menos ocho muertos y 19 heridos en México

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre en el estado mexicano de Veracruz, donde un autobús de pasajeros se salió de la vía y terminó cerca de una cañada, dejando un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y 19 heridas, según confirmaron autoridades locales.

Accidente de bus en México dejó 8 muertos

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el siniestro ocurrió en la localidad de Zontecomatlán. En un comunicado emitido la noche del miércoles, la dependencia informó que la Fiscalía confirmó la muerte de ocho personas en el lugar de los hechos.

Además, señaló que los 19 lesionados recibieron atención inicial de los organismos de socorro y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales de Chicontepec y Huayacocotla.

Versiones de la prensa mexicana indican que el autobús cubría la ruta desde la Ciudad de México, con destino a Chicontepec, en el norte de Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las causas del accidente, aunque se adelantan las investigaciones correspondientes.

Los accidentes de tránsito que involucran autobuses de pasajeros o vehículos de carga son frecuentes en distintas regiones de México.

Expertos y autoridades han señalado que, en muchos casos, estos hechos están relacionados con excesos de velocidad, condiciones adversas de las vías o fallas mecánicas en las unidades.

Bus se accidentó en México y dejó más de 10 heridos

Este nuevo siniestro se suma a otros hechos similares ocurridos recientemente en el país. A finales de noviembre, 10 personas murieron y al menos 20 resultaron heridas en un accidente de autobús registrado en el estado de Michoacán, lo que volvió a poner en evidencia los riesgos en el transporte por carretera y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial.