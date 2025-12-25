CANAL RCN
Se registraron 48 asesinatos durante la noche de Navidad: ¿cuáles fueron las principales causas de la violencia?

La celebración del 24 de diciembre dejó un saldo devastador.

diciembre 25 de 2025
01:33 p. m.
La Navidad, tradicionalmente asociada a la unión familiar y a mensajes de paz, terminó convertida en una noche violenta.

Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, el país registró un número de muertes que encendió las alertas a nivel nacional. Este fue el balance entregado por las autoridades:

¿Cuál fue el balance criminal tras la noche y madrugada de Navidad?

Con corte a las 6:00 de la mañana del 25 de diciembre, las autoridades reportaron 48 homicidios a nivel nacional ocurridos durante la celebración de Navidad.

De ese total, el 54% estuvo relacionado con hechos de intolerancia, principalmente riñas que escalaron hasta provocar la muerte de los involucrados.

Uno de los aspectos más preocupantes del balance es el lugar donde se originaron muchos de estos hechos.

Según las autoridades, las riñas se presentaron principalmente en el núcleo familiar y entre amigos, situaciones que, en medio del consumo de alcohol y los malos comportamientos, terminaron con desenlaces fatales.

¿Cuáles fueron las principales causas de la violencia?

El jefe nacional del servicio de Policía, Herbert Benavides, explicó que la mayoría de los homicidios estuvieron asociados a este tipo de conflictos cercanos:

54% de estos hechos se dieron por motivo precisamente de los malos comportamientos, riñas, muchas veces entre familias.

Recordemos que, en lo corrido del mes, ya se han registrado 5.146 casos de lesiones personales en todo el país, una cifra que da cuenta de la magnitud de los enfrentamientos y agresiones físicas durante la temporada de fin de año.

Aunque las autoridades señalaron que existe una reducción del 30% en los casos de violencia intrafamiliar, el balance sigue siendo alarmante: cuatro homicidios contra mujeres se han presentado en el país durante este mismo periodo.

¿Cuáles son las zonas de Bogotá en donde más se registran homicidios?

Paralelamente, se evidenció que Bogotá registró ocho homicidios durante la celebración de Navidad. A esto se suma un fuerte incremento en los enfrentamientos: 1.314 riñas, que dejaron 719 personas lesionadas.

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, detalló las zonas con mayor impacto por estos hechos:

En las localidades más afectadas en riñas, los motivos de policía y el homicidio son Usme, Usaquén, Por el Codito y Villa Nidia, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Rafael Uribe.

Finalmente, en medio de los operativos desplegados durante las festividades navideñas, las autoridades realizaron múltiples controles en diferentes regiones del país.

Como resultado de estas acciones, se logró la incautación de 1.399 armas cortopunzantes y 749 armas de fuego, elementos que, según el balance oficial, estuvieron presentes en varios de los hechos violentos registrados durante la noche.

