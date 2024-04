Alina Lozano y Jim Velásquez confirman que ahora sí serán papás: "La tercera es la vencida"

Alina Lozano y Jim Velásquez son tendencia en Colombia luego que publicaran un video hace unas horas donde confirman el embarazo de la actriz colombiana.

Esta relación es una de las más criticadas en redes sociales por la diferencia de edad que se llevan; Lozano tiene 55 años, mientras que Jim Velásquez está próximo a los 25. Se llevan 30 años de diferencia, algo que se ha prestado para críticas en redes sociales.

Desde que comenzaron a hacer videos juntos, los cibernautas siempre criticaron el amorío, pues en un comienzo dijeron que era falso y que solo utilizaban la diferencia de edad para hacer virales los videos. Luego hubo matrimonio y lo comentarios bajaron sustancialmente, pero aún siguen las dudas por parte de algunos usuarios.

Alina Lozano confirma que está embarazada

Recientemente, en varios videos de Alina y Jim confirmaron que uno de sus objetivos era ser padres, sin importar la diferencia de edad. Sin embargo, eran conscientes de que no sería nada fácil, por lo que acudieron a la ayuda de un profesional.

“Hasta ahora estamos buscando médicos. Ya empezó ella a hacerse los exámenes para saber cómo está su cuerpo, cómo está su producción ovárica y demás, pero digamos que es un proceso largo y también lo queremos hacer bien. Estamos viendo muchas alternativas, entonces ahí vamos”, dijo Jim en el mes de marzo.

La tercera prueba de embarazo de Alina Lozano

En las últimas horas, Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a hacer un video juntos donde manifestaron que “la tercera era la vencida”, haciendo a alusión a la tercera prueba de embarazo que se practicaba.

La actriz ingresó al baño, se hizo la prueba de orina y está salió positiva (2 rayas), lo que causó la emoción de ambos. Sin embargo, para algunos seguidores, ese video no confirma nada y hasta no ver la barriga de Lozano no creer: “Esa prueba es falsa”, comentaron algunos.