Publicación de Sebastián Villa sacude el fútbol argentino: este sería su nuevo equipo

Sebastián Villa vuelve a estar en el radar en el mercado de fichajes en Argentina. El delantero colombiano publicó un mensaje en redes sociales que fue interpretado por muchos aficionados como una señal sobre su próximo equipo, justo cuando su continuidad en Independiente Rivadavia sigue sin definirse.

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El atacante de 30 años atraviesa semanas decisivas para su carrera. Tras quedarse por fuera de la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026, ahora concentra sus esfuerzos en encontrar un proyecto deportivo que le permita mantenerse en el radar del fútbol internacional.

¿Qué publicó Sebastián Villa que desató los rumores?

La expectativa se disparó después de una publicación realizada por el propio futbolista en sus redes sociales. Villa compartió una fotografía acompañada por varios emojis que llamaron la atención de sus seguidores.

Entre los símbolos aparecieron colores asociados a Boca Juniors, además de unos ojos, una cara sonriente y un avión. Aunque el colombiano no entregó explicaciones ni confirmó negociaciones, la publicación fue suficiente para que los rumores se multiplicaran en Argentina.

La posibilidad de un regreso al club xeneize comenzó a ganar fuerza entre periodistas y aficionados, especialmente porque el futuro contractual del extremo sigue abierto.

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Actualmente, su vínculo con Independiente Rivadavia está próximo a finalizar y las partes deberán definir si continúan juntas o toman caminos distintos para la próxima temporada.

¿Por qué Boca Juniors aparece como opción para Villa?

Boca representa uno de los capítulos más importantes en la carrera profesional de Villa. El colombiano llegó al club argentino en 2018 después de destacarse con Deportes Tolima y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo.

Durante su etapa en Buenos Aires disputó 172 partidos, marcó 29 goles y entregó 33 asistencias, números que respaldaron su protagonismo durante varias temporadas.

Su salida, sin embargo, estuvo rodeada de polémica tras la condena judicial por violencia de género que derivó en su apartamiento de la institución durante 2023.

Ahora, versiones de la prensa argentina apuntan a que la relación entre las partes podría haberse recompuesto, abriendo la puerta a un posible regreso.

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Por ahora no existe un anuncio oficial, pero el mensaje publicado por Villa volvió a encender las especulaciones sobre cuál será el próximo destino de uno de los futbolistas colombianos más comentados del mercado.