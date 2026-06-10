Shakira rompe récord con su canción ‘Dai Dai’ a horas de que empiece el Mundial de Fútbol

El mundo entero se está preparando para la nueva edición de la Copa del Mundo 2026 con la que más de 40 selecciones convocarán a millones de personas de todo el planeta en torno al mismo objetivo.

Sin embargo, la música se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de este evento, pues ya son varias las canciones que acompañarán la competencia desde un sin fin de géneros musicales que invitan al mundo entero a unirse.

Pero la interpretación de Shakira, quien históricamente ha acompañado a más de tres mundiales, ya ha marcado un amplio hito ya que la mujer compartió un nuevo récord que con su canción ‘Dai Dai’ ha logrado.

Shakira rompe récord con su canción para el Mundial de Futbol

La nueva canción ‘Dai Dai’ ya se ha convertido en todo un himno de apertura para la que será la fiesta del fútbol más grande y esperada por millones de fanáticos de todo el mundo.

Por esto, desde su lanzamiento, la canción ya ha sido todo un éxito ya que Shakira integró a la agrupación de niños bailarines ‘Ghetto Kids’, quienes sueñan con acompañarla durante sus presentaciones en México y Estados Unidos.

Pero la acogida de su canción va más allá de los gustos, pues, en las horas más recientes, la mujer compartió que su éxito ya logró los 100 millones de visualizaciones desde la fecha de su lanzamiento.

Ustedes son los mejores. Gracias mi manada linda, esto lo hemos hecho juntos, aseguró la barranquillera.

‘Dai Dai’ no solo se ha convertido en una de las canciones más pegajosas de las últimas semanas, pues su inédita coreografía, propia del estilo Shakira, ya ha contagiado a millones de fanáticos que también se han tomado las redes sociales para hacer sus propias versiones.

Shakira se prepara para su gira en Estados Unidos

Por otro lado, la mujer compartió detalles de la preparación que está llevando a cabo para la segunda ronda de su gira mundial en Estados Unidos. Sus presentaciones empataron con el inicio de la Copa del Mundo 2026 que también se celebrará en diferentes estadios de dicho país.

Fue así como, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió detalles de los exigentes ensayos que está llevando a cabo para los shows que se aproximan.