CANAL RCN
Internacional

Viviendas y vehículos incendiados dejan protestas tras ataque con arma blanca en Irlanda del Norte

En distintos puntos de la capital encapuchados protagonizaron disturbios. El ataque, hasta el momento, no se ha calificado como terrorista,

Viviendas y vehículos incendiados dejan protestas tras ataque con arma blanca en Irlanda del Norte
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 10 de 2026
07:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una ola de violencia antiinmigrante se registró en la noche del martes en Belfast cuando grupos de hombres enmascarados obligaron a familias a abandonar sus hogares en llamas, en una escalada de tensión tras el ataque con arma blanca perpetrado por un ciudadano sudanés.

Imputan nuevos cargos contra el autor del ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra
RELACIONADO

Imputan nuevos cargos contra el autor del ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra

La víctima, un hombre de unos 40 años, sufrió lesiones graves en los ojos, la cara y la espalda. El subjefe de Policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, indicó que en el lugar del ataque se encontró un cuchillo de cocina. Varios ciudadanos trataron de repeler al agresor antes de que llegaran las autoridades.

Encapuchados protagonizaron disturbios tras el ataque con arma blanca

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, atacaron a la Policía e incendiaron vehículos en varios puntos de Irlanda del Norte después de que se hiciera viral un video del ataque.

La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, aseguró que no hay excusa ni justificación para que "grupos de hombres enmascarados quemen las casas de familias. No es más que una cobardía nauseabunda".

Entre tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de "repugnante" el ataque con arma blanca original ocurrido el lunes por la noche, y este miércoles tachó los disturbios de "impactantes" y "completamente inaceptables". "Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré", añadió.

Alerta: hubo un tiroteo cerca de la concentración de una de las selecciones más poderosas del Mundial 2026
RELACIONADO

Alerta: hubo un tiroteo cerca de la concentración de una de las selecciones más poderosas del Mundial 2026

Los líderes de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte condenaron conjuntamente el ataque, calificándolo de "horrible", e hicieron un llamado a la calma.

Un hombre sudanés sería responsable de ataque con arma blanca en Irlanda

El sospechoso del apuñalamiento es un ciudadano sudanés de 30 años quien obtuvo el estatuto de refugiado tras llegar desde Francia en 2023 y tiene permiso de residencia hasta 2028.

El hombre fue acusado de intento de asesinato, posesión de un objeto punzante en un lugar público y amenazas de muerte. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Belfast este miércoles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hong Kong

Hong Kong imputa a siete personas por incendio mortal en Tai Po

Tecnología

Estudios sugieren que la caída en la tasa de natalidad está relacionada con el uso de teléfonos celulares

Nicolás Maduro

Destapan cuál sería el giro que la nueva abogada de Nicolás Maduro buscaría darle al caso

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Capturan red que robaba subsidios: Fiscalía imputó cargos a 11 personas por estafa a víctimas del conflicto

Los detenidos, concentrados en Córdoba y Antioquia, están vinculados a más de 240 hechos delictivos.

Papa León XIV

Bad Bunny y el papa León XIV tuvieron un encuentro en España: ¿qué se sabe del inesperado momento?

Aunque no hay fotografías del encuentro, el puertorriqueño tuvo un ligero acercamiento al sumo pontífice.

Mundial de fútbol

¿Qué tan peligroso puede ser el inicio del Mundial para quienes apuestan en línea? Esto dicen los expertos

Turismo

Aerolínea ofrece vuelos desde $105.000 para viajar entre agosto y septiembre de 2026

Atlético Nacional

Hinchas de Nacional se tatuaron la estrella 19 antes de la final ante Junior: video