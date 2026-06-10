Viviendas y vehículos incendiados dejan protestas tras ataque con arma blanca en Irlanda del Norte

Una ola de violencia antiinmigrante se registró en la noche del martes en Belfast cuando grupos de hombres enmascarados obligaron a familias a abandonar sus hogares en llamas, en una escalada de tensión tras el ataque con arma blanca perpetrado por un ciudadano sudanés.

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La víctima, un hombre de unos 40 años, sufrió lesiones graves en los ojos, la cara y la espalda. El subjefe de Policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, indicó que en el lugar del ataque se encontró un cuchillo de cocina. Varios ciudadanos trataron de repeler al agresor antes de que llegaran las autoridades.

Encapuchados protagonizaron disturbios tras el ataque con arma blanca

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, atacaron a la Policía e incendiaron vehículos en varios puntos de Irlanda del Norte después de que se hiciera viral un video del ataque.

La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, aseguró que no hay excusa ni justificación para que "grupos de hombres enmascarados quemen las casas de familias. No es más que una cobardía nauseabunda".

Entre tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de "repugnante" el ataque con arma blanca original ocurrido el lunes por la noche, y este miércoles tachó los disturbios de "impactantes" y "completamente inaceptables". "Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré", añadió.

Los líderes de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte condenaron conjuntamente el ataque, calificándolo de "horrible", e hicieron un llamado a la calma.

Un hombre sudanés sería responsable de ataque con arma blanca en Irlanda

El sospechoso del apuñalamiento es un ciudadano sudanés de 30 años quien obtuvo el estatuto de refugiado tras llegar desde Francia en 2023 y tiene permiso de residencia hasta 2028.

El hombre fue acusado de intento de asesinato, posesión de un objeto punzante en un lugar público y amenazas de muerte. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Belfast este miércoles.