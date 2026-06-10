CANAL RCN
Economía

En qué puesto quedó Colombia en el ranking mundial tras reducir la jornada laboral

Colombia en el ranking mundial tras reducir la jornada laboral. ¿En qué puesto quedó?

en que puesto quedo colombia con reduccion de jornada laboral
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 10 de 2026
08:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia está a pocas semanas de completar uno de los cambios laborales más importantes de los últimos años. Desde el 15 de julio de 2026, la jornada máxima ordinaria pasará oficialmente a 42 horas semanales, culminando el proceso gradual establecido por la Ley 2101 de 2021.

Con esta modificación, el país mejorará su posición en el ranking mundial de jornada laboral y se ubicará entre las naciones latinoamericanas con menos horas de trabajo establecidas por ley, acercándose a estándares aplicados en varias economías desarrolladas.

¿En qué puesto queda Colombia con la nueva jornada laboral?

La reducción permitirá que Colombia comparta posición con Chile, ambos con una jornada legal de 42 horas semanales.

¿Le deben pagar prima si empezó a trabajar en junio? Esto dice la ley
RELACIONADO

¿Le deben pagar prima si empezó a trabajar en junio? Esto dice la ley

Dentro de América Latina, únicamente Ecuador y Venezuela tendrán una jornada más corta, con límites de 40 horas semanales.

Detrás de Colombia aparecen países como Brasil, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Cuba, que mantienen jornadas de 44 horas.

La diferencia es aún mayor frente a economías regionales como Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá y Guatemala, donde la legislación continúa permitiendo jornadas de hasta 48 horas semanales.

El cambio representa un avance significativo en materia laboral y responde a una tendencia internacional que busca equilibrar productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores sin afectar sus ingresos.

¿Cómo se compara Colombia con las principales economías del mundo?

Aunque la nueva jornada mejora la posición del país, todavía existen economías con límites legales más bajos.

Dan a conocer el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia 2026
RELACIONADO

Dan a conocer el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia 2026

Ranking de jornada laboral: así queda Colombia

  1. Francia: 35 horas semanales
  2. Ecuador: 40 horas semanales
  3. Venezuela: 40 horas semanales
  4. España: 40 horas semanales
  5. Colombia: 42 horas semanales (desde julio de 2026)
  6. Chile: 42 horas semanales
  7. Brasil: 44 horas semanales
  8. Honduras: 44 horas semanales
  9. El Salvador: 44 horas semanales
  10. República Dominicana: 44 horas semanales

Francia sigue siendo uno de los referentes globales con una semana laboral de 35 horas. España, por su parte, mantiene una jornada máxima de 40 horas semanales.

Por detrás de Colombia aparecen economías como Brasil y varios países de Centroamérica con jornadas de 44 horas semanales. Más abajo figuran México, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Panamá, que mantienen límites legales de hasta 48 horas semanales.

En varios países desarrollados existen convenios colectivos, esquemas de flexibilidad y modelos híbridos que reducen aún más las horas efectivamente trabajadas.

Por ejemplo, en Países Bajos muchas personas trabajan entre 36 y 38 horas semanales, mientras que Canadá registra promedios cercanos a las 32 horas, aunque sus marcos regulatorios son diferentes.

La visa que permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
RELACIONADO

La visa que permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en EE. UU.

La reducción a 42 horas semanales marca el cierre de una transición que comenzó hace cinco años y que busca acercar al país a las tendencias laborales internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia sigue cayendo y alcanza nuevo mínimo este 10 de junio

Turismo

Aerolínea ofrece vuelos desde $105.000 para viajar entre agosto y septiembre de 2026

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 9 de junio de 2026

Otras Noticias

Medellín

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén

Tras la difusión de los videos en redes sociales, el centro médico ya se pronunció. ¿Qué fue lo que dijo?

Shakira

Shakira rompe récord con su canción ‘Dai Dai’ a horas de que empiece el Mundial de Fútbol

La barranquillera compartió con gran emoción el rotundo éxito que desde ya su canción para la Copa del Mundo ha tenido.

Selección Colombia Femenina

Así reaccionó Néstor Lorenzo al título de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

Reino Unido

Viviendas y vehículos incendiados dejan protestas tras ataque con arma blanca en Irlanda del Norte

Mundial de fútbol

¿Qué tan peligroso puede ser el inicio del Mundial para quienes apuestan en línea? Esto dicen los expertos