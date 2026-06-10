En qué puesto quedó Colombia en el ranking mundial tras reducir la jornada laboral

Colombia está a pocas semanas de completar uno de los cambios laborales más importantes de los últimos años. Desde el 15 de julio de 2026, la jornada máxima ordinaria pasará oficialmente a 42 horas semanales, culminando el proceso gradual establecido por la Ley 2101 de 2021.

Con esta modificación, el país mejorará su posición en el ranking mundial de jornada laboral y se ubicará entre las naciones latinoamericanas con menos horas de trabajo establecidas por ley, acercándose a estándares aplicados en varias economías desarrolladas.

¿En qué puesto queda Colombia con la nueva jornada laboral?

La reducción permitirá que Colombia comparta posición con Chile, ambos con una jornada legal de 42 horas semanales.

Dentro de América Latina, únicamente Ecuador y Venezuela tendrán una jornada más corta, con límites de 40 horas semanales.

Detrás de Colombia aparecen países como Brasil, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Cuba, que mantienen jornadas de 44 horas.

La diferencia es aún mayor frente a economías regionales como Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá y Guatemala, donde la legislación continúa permitiendo jornadas de hasta 48 horas semanales.

El cambio representa un avance significativo en materia laboral y responde a una tendencia internacional que busca equilibrar productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores sin afectar sus ingresos.

¿Cómo se compara Colombia con las principales economías del mundo?

Aunque la nueva jornada mejora la posición del país, todavía existen economías con límites legales más bajos.

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Ranking de jornada laboral: así queda Colombia

Francia: 35 horas semanales Ecuador: 40 horas semanales Venezuela: 40 horas semanales España: 40 horas semanales Colombia: 42 horas semanales (desde julio de 2026) Chile: 42 horas semanales Brasil: 44 horas semanales Honduras: 44 horas semanales El Salvador: 44 horas semanales República Dominicana: 44 horas semanales

Francia sigue siendo uno de los referentes globales con una semana laboral de 35 horas. España, por su parte, mantiene una jornada máxima de 40 horas semanales.

Por detrás de Colombia aparecen economías como Brasil y varios países de Centroamérica con jornadas de 44 horas semanales. Más abajo figuran México, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Panamá, que mantienen límites legales de hasta 48 horas semanales.

En varios países desarrollados existen convenios colectivos, esquemas de flexibilidad y modelos híbridos que reducen aún más las horas efectivamente trabajadas.

Por ejemplo, en Países Bajos muchas personas trabajan entre 36 y 38 horas semanales, mientras que Canadá registra promedios cercanos a las 32 horas, aunque sus marcos regulatorios son diferentes.

La reducción a 42 horas semanales marca el cierre de una transición que comenzó hace cinco años y que busca acercar al país a las tendencias laborales internacionales.