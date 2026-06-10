¿Se está fortaleciendo la campaña de Abelardo de la Espriella tras la polémica por uso de símbolos patrios?

En medio de la recta final de la campaña presidencial, una decisión de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá generó debate en el país.

El fallo establece que el candidato Abelardo de la Espriella no puede utilizar símbolos patrios en su propaganda electoral, incluyendo la bandera, ni expresiones asociadas a su movimiento como “Ciudadanos por la Patria” o “Defensores por la Patria”.

La medida ha sido interpretada por distintos actores políticos como una restricción directa a elementos que hacen parte de su estrategia de comunicación, aunque jurídicamente se trata de una decisión cautelar que aún podría revisarse o revertirse.

Tribunal prohibió a Abelardo de la Espriella sobre el uso de símbolos patrios

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá determinó que no es permitido el uso de símbolos patrios dentro de la propaganda electoral. Esto incluye la bandera y otros elementos asociados a la identidad nacional.

El punto de mayor controversia surge porque la decisión también cobija expresiones utilizadas por la campaña del candidato.

Según el debate generado, algunos consideran que el fallo podría incluso impactar materiales y mensajes que ya hacen parte del tarjetón y del registro de la campaña ante el Consejo Nacional Electoral.

“Es una decisión absurda”: la fuerte reacción de Daniel Palacios

El exministro del Interior, Daniel Palacios, fue uno de los primeros en cuestionar con dureza el fallo judicial, calificándolo como una decisión “realmente absurda”.

Según su intervención en La Mesa Ancha de Noticias RCN, la ley sí prohíbe el uso de símbolos patrios como la bandera, el himno y el escudo, pero considera que la interpretación del tribunal se estaría extendiendo de forma excesiva a expresiones políticas y elementos de campaña.

Palacios sostuvo que llevar la prohibición a frases como “Defensores por la Patria” o incluso a referencias simbólicas dentro del discurso político representa, en su criterio, una afectación a la libertad de expresión.

Además, advirtió que el efecto podría ser contrario al buscado, ya que el tema ha generado mayor interés público y viralización de las expresiones asociadas a la campaña.

¿El fallo está beneficiando políticamente a Abelardo de la Espriella?

El exministro del Interior, Guillermo Rivera, también se refirió al caso y coincidió en que la decisión judicial resulta desproporcionada, aunque puso el foco en su impacto político.

Según su análisis, la medida podría terminar favoreciendo al candidato afectado, al instalar una narrativa de persecución:

Eso políticamente está beneficiando muchísimo porque la gente siente que es una persecución.

Rivera también señaló que la controversia está desplazando el debate público, alejándolo de las propuestas de fondo y de los temas estructurales del país.

¿Se está opacando la verdadera campaña?

Uno de los puntos reiterados en la discusión es que la atención mediática ya no se centra en las propuestas de los candidatos, sino en elementos simbólicos y controversias jurídicas.

Se mencionó que la discusión sobre la camiseta de la Selección Colombia en plena época de mundial terminó convirtiéndose en un tema central del debate político, por encima de los programas de gobierno.

En este sentido, este tipo de episodios está desviando la campaña hacia asuntos secundarios, dejando en segundo plano las discusiones de fondo.