Alzate recordó cuando Yeison Jiménez vivió en su casa: "No habían escenarios ni fans"
Uno de los artistas de música popular con los que Yeison Jiménez llegó a colaborar recordó una anécdota que vivieron en tiempos de pandemia.
Noticias RCN
02:06 p. m.
Una de las canciones más escuchada de Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido artísticamente como Alzate, es la que grabó junto a Yeison Jiménez por allá en 2020 llamada 'Mi venganza', la cual alcanzó los 240 millones de reproducciones en YouTube.
Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jiménez, el cantante antioqueño reaccionó con tristeza y lloró esta pérdida. Participó en el homenaje póstumo llevado a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, donde le dedicó unas sentidas palabras.
Alzate y su anécdota junto a Yeison Jiménez
En diálogo con Noticias RCN, Alzate recordó cuando vivió junto a Yeison Jiménez, donde hicieron música y compartieron en momentos de la vida donde no estaban en escenarios ni compartiendo con sus fanáticos.
"En mi caso he tenido momentos muy bonitos que me quedan con él. Yeison vivió en mi casa varias semanas, en un tiempo de pandemia donde no habían escenarios, no habían fans", comentó inicialmente.
Pudimos hacer música, comer, reírnos, llorar, dormir, comer, hacer ejercicio; a él se le notó más que a mí.
La enseñanza que le quedó a Alzate
"Se va un referente muy importante, pero esta catástrofe nos deja unidos y una lección de que no podemos vivir pensando que no nos vamos a morir. Que nos lleve a reflexionar que debemos disfrutar más de nuestra vida", comentó Alzate.
En la tarima, el cantante paisa cantó una canción suya dedicada para Yeison y también el éxito que grabaron juntos, siendo coreado por todos los asistentes al Movistar Arena.