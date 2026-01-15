CANAL RCN
Tendencias Video

Alzate recordó cuando Yeison Jiménez vivió en su casa: "No habían escenarios ni fans"

Uno de los artistas de música popular con los que Yeison Jiménez llegó a colaborar recordó una anécdota que vivieron en tiempos de pandemia.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
02:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las canciones más escuchada de Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido artísticamente como Alzate, es la que grabó junto a Yeison Jiménez por allá en 2020 llamada 'Mi venganza', la cual alcanzó los 240 millones de reproducciones en YouTube.

Se conocen nuevos videos de los últimos momentos de Yeison Jiménez en el hotel
RELACIONADO

Se conocen nuevos videos de los últimos momentos de Yeison Jiménez en el hotel

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jiménez, el cantante antioqueño reaccionó con tristeza y lloró esta pérdida. Participó en el homenaje póstumo llevado a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, donde le dedicó unas sentidas palabras.

Alzate y su anécdota junto a Yeison Jiménez

En diálogo con Noticias RCN, Alzate recordó cuando vivió junto a Yeison Jiménez, donde hicieron música y compartieron en momentos de la vida donde no estaban en escenarios ni compartiendo con sus fanáticos.

"En mi caso he tenido momentos muy bonitos que me quedan con él. Yeison vivió en mi casa varias semanas, en un tiempo de pandemia donde no habían escenarios, no habían fans", comentó inicialmente.

Pudimos hacer música, comer, reírnos, llorar, dormir, comer, hacer ejercicio; a él se le notó más que a mí.

La enseñanza que le quedó a Alzate

"Se va un referente muy importante, pero esta catástrofe nos deja unidos y una lección de que no podemos vivir pensando que no nos vamos a morir. Que nos lleve a reflexionar que debemos disfrutar más de nuestra vida", comentó Alzate.

El caballo más costoso de Yeison Jiménez y los detalles detrás de su criadero La Cumbre
RELACIONADO

El caballo más costoso de Yeison Jiménez y los detalles detrás de su criadero La Cumbre

En la tarima, el cantante paisa cantó una canción suya dedicada para Yeison y también el éxito que grabaron juntos, siendo coreado por todos los asistentes al Movistar Arena.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

¿Qué debe saber antes de comprar un celular en 2026? Estos son los factores que debe seguir

Artistas

Preocupación: reconocido actor sufrió convulsiones en un reality show

Artistas

A Yeferson Cossio tendrán que hacerle una nueva intervención por su problema en el corazón: esto se reveló

Otras Noticias

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Una encuesta reveló la tendencia que ha llevado a que los jóvenes se endeuden por encajar en internet, afectando su salud mental.

Estados Unidos

Estados Unidos realizó la primera venta millonaria de petróleo venezolano tras la captura de Maduro

Días antes, el presidente de los Estados Unidos se reunió con ejecutivos de compañías petroleras bajo la promesa de “reconstruir Venezuela”.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de enero de 2026 tras último sorteo

Barranquilla

Prestatarios son amenazados hasta por 15 gota a gota en la Costa

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos