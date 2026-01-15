CANAL RCN
El caballo más costoso de Yeison Jiménez y los detalles detrás de su criadero La Cumbre

Yeison Jiménez siempre resaltó su pasión por los caballos, convirtiéndola en un productivo negocio.

Yeison Jiménez criadero La Cumbre
FOTO: Criadero La Cumbre - IG

enero 15 de 2026
Una de las más grandes pasiones de Yeison Jiménez eran los caballos, destacando siempre que soñaba con tener uno desde que era un niño en Manzanares, Caldas. Cuando la música le permitió tener éxito, no dudó en meterse de lleno en el negocio de los equinos.

Tras casi dos décadas de carrera musical, Yeison Jiménez logró consolidar un criadero llamado 'La Cumbre', siendo uno de sus negocios más productivos, pero que principalmente le llenaba el corazón cada vez que podía visitar a sus ejemplares.

¿Cuál es el caballo más caro de Yeison Jiménez?

De acuerdo a lo expresado por el mismo Yeison Jiménez en entrevista con el pódcast 'Táchalo', en su momento le llegaron a ofrecer 800.000 dólares para comprárselo (cerca de 3.000 millones de pesos), recordando que lo compró siendo un potro y que terminó ganando en todas las ferias equinas del país.

Se trata de 'Seductor de Milagros', un caballo de paso fino que sigue vinculado a su criadero. De acuerdo a reportes, el servicio de pajilla, inseminar a yeguas con sus genes, tiene un costo de 2 millones de pesos.

Así es el criadero La Cumbre de Yeison Jiménez

El criadero de Yeison Jiménez estaba ubicado entre Rionegro y Medellín, de acuerdo a las publicaciones de la cuenta oficial de Instagram y lo revelado en algunas entrevistas concedidas por el artista. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por AgroNegocios, se encuentra en zona rural del municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca.

Este medio también reporta que el criadero "cuenta con 12 pesebreras y alberga caballos, yeguas y potrillos entrenados en distintas modalidades del paso fino colombiano" en donde los trabajadores brindan la mejor calidad en la cría de estos animales.

Según lo reportado por El Tiempo, este criadero registró activos para el año 2025 de más de 16.000 millones de pesos. Lo que comenzó como un sueño por cumplir de Yeison, terminó siendo una destacada empresa dedicada a este sector de la cultura equina.

