Siguen las repercusiones tras la confirmación del fallecimiento de Yeison Jiménez, una de las figuras más brillantes y queridas de la música popular. El artista, de apenas 34 años, perdió la vida el pasado sábado 10 de enero de 2026, cuando la avioneta privada en la que se desplazaba se precipitó a tierra poco después de despegar en el departamento de Boyacá.

Como es sabido, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:10 p. m., minutos después de que la aeronave, un bimotor Piper Navajo de propiedad del cantante, partiera del aeródromo Juan José Rondón en Paipa con destino a Medellín.

Según los reportes preliminares de la Aeronáutica Civil, la avioneta no logró ganar la altura suficiente, impactando contra un terreno baldío y envuelta en llamas de manera inmediata.

Se conocen nuevos videos de los últimos momentos de Yeison Jiménez en el hotel

En las últimas horas, se han conocido nuevos videos de los últimos momentos de Yeison Jiménez en el hotel, Big Ben de la ciudad de Málaga, en Santander, antes de emprender su último viaje.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y dispositivos móviles de algunos seguidores que lo esperaban a la salida, muestran a un Yeison sereno pero notablemente afectuoso.

En uno de los fragmentos más virales, se ve al artista saliendo del lobby con una sonrisa, deteniéndose a saludar a un par de empleados de este.

"Estaba contento y la comunidad lo esperaba para tomarse fotos", se leyeron los comentarios en redes sociales tras conocerse estas imágenes.