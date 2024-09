Reconocido cantante fue expulsado de Colombia: acá la historia del compositor

Una fuerte polémica se ha generado en las redes sociales, esto luego de que importante artista del exterior no pudiera ingresar a Colombia y fuera expulsado del país por tener algunos altercados con uno de los miembros de Migración, lo que ha generado un sinfín de comentarios entre todos sus seguidores cafeteros.

El artista que está en medio de esta fuerte polémica el Amaury Gutiérrez, cantante cubano, y quien intentó ingresar al país el pasado martes 3 de septiembre. Sin embargo, Migración Colombia le negó la entrada al cantante, esto luego de tener un enfrenamiento verbal con uno de los agentes de la compañía.

¿La razón por la que expulsaron a Amaury Gutiérrez de Colombia?

Según lo que se ha podido conocer, el enfrenamiento verbal habría iniciado porque al parecer el artista habría calificado al funcionario como “comunista”, lo que habría generado la detención del cubano y posteriormente su expulsión del país cafetero, lo que generó un fuerte disgusto por parte del compositor.

“Al mánager mío no lo querían dejar entrar a Colombia. El trato que nos estaban dando no era el apropiado, y entonces yo les dije: ‘¡ustedes no nos están tratando como si fueran comunistas!’, y entonces entraron en cólera y me dijeron ‘tú tampoco vas a entrar’”, fue la explicación que dio a conocer el reconocido cantante.

Los hechos se habrían presentado en la terminal aérea de Cartagena, donde según el artista fue privado de su libertar por el incidente que tuvo con el agente de Migración Colombia, asegurando que el trato que ha tenido no ha sido el adecuado, pues ha tenido que dormir en el sueño en uno de los cuartos del aeropuerto.

“No sé por qué no querían dejar entrar a mi mánager, y entonces yo intervengo en la discusión, y hubo una discusión, pero no hubo agresión ni física ni verbal (…) Los vamos a meter presos en un cuarto, ahí, presos, hasta que llegue el avión mañana de regreso a Miami', nos dijeron. Y así ha sido el día de ayer, a la noche y hoy. Estoy durmiendo en el suelo. No he podido dormir”, agregó el artista en charlas con el programa ‘Enrique Santos Show’.

Amaury Gutiérrez venía a Colombia cumplir compromisos comerciales

Por otro lado, el artista lamentó no poder cumplir con los conciertos que tenía pactados en tierra cafetera y dejó un sentido mensaje a todos sus seguidores, quienes le han expresado el cariño al cubano y sus mensajes de aliento por lo sucedido en los últimos días en la ciudad de Cartagena.

“Lo lamento mucho por Colombia hace mucho que no venía a cantar acá, desde la pandemia, un empresario nos trae y era una oportunidad muy linda encontrarnos con nuestros fans (…) Me parece que la acción ha sido desproporcionada, nunca me había sucedido algo así, la inmensa mayoría de comentarios en las redes sociales nos están apoyando. La gente sabe que yo no soy un artista de dar escándalo, siempre voy a la música”, añadió.