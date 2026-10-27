“Me dejó sola”: Andrea Valdiri sobre las casas que prometió a dos niñas de 15 años

Una nueva ola de comentarios se ha generado en torno a las obras sociales que ha impulsado la creadora de contenido Andrea Valdiri, quien recientemente llevó a cabo una fiesta soñada de 15 para varias niñas en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, la mujer no solamente realizó la pomposa celebración ya que también prometió viviendas a dos de las pequeñas a quienes les ayudó a cumplir el sueño de tener dicha fiesta.

Tras varios meses de la importante promesa, la mujer rompió el silencio sobre las causas que han interrumpido el proceso de construcción de las mismas.

¿Qué pasó con las casas que prometió Andrea Valdiri?

La barranquillera tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la nueva polémica que ha tomado mayor fuerza en redes sociales. Aunque afirmó que no es de su agrado dar dichas declaraciones, se refirió a las casas que decidió construir para dos pequeñas.

Según su relato, un empresario que se unió a su causa social le incumplió. El hombre, que tendría una ferretería, aseguró que no iba a participar de la construcción de las viviendas al conocer los costos que se tendrían que asumir para ejecutar las obras.

“Hay uno que me incumplió, fue el dueño de una ferretería. Cuando yo hace poco hice el quinceañero de quince niñas, que quedaron super felices y se les entregó su celular, yo busqué al empresario para hacerle el hogar a dos niñas. Dicho empresario, cuando le pasamos las facturas de cuánto tenía que pagar en materiales, simplemente dijo ‘No lo voy a hacer porque está muy costoso’ y me ha dejado enterrada a mí sola en el proyecto”, aseguró.

Andrea reveló que, durante la celebración que llevó a cabo con las menores, el empresario habló con el público y los familiares de las pequeñas que iban a resultar beneficiadas del proyecto.

“Él se paró en la tarima, ese día con su familia, estuvo ahí compartiendo, le hice la pauta, lo puse en post, le prometió a las niñas que sí iba a hacer eso y vamos a ver que no lo hizo. Yo todo este tiempo tuve inconvenientes porque perdí mi cuenta”.

Andrea Valdiri sobre su reputación

La creadora de contenido reveló su preocupación por las afectaciones que su imagen y credibilidad estaban teniendo en dicho instante, pues aseguró que realizar obras sociales es una labor cautelosa que no se puede llevar a cabo con cualquier aliado.