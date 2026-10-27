Reto agridulce: este es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina más famosa del país y las peticiones entre los participantes no tardaron en llegar ya que algunos cocineros exigieron una salvación justa para continuar en la competencia.

Sin embargo, la implacabilidad de los jueces fue trascendental ya que Sebastián, Mariana, Verónica, Emiro, Jimmy, Farah y Tuto tuvieron que enfrentar uno de los retos más reñidos hasta el momento para asegurar su cupo en la cocina más exigente del mundo.

¿Cómo fue el reto de eliminación?

Ante todo pronóstico, los cocineros tuvieron la oportunidad de preparar un plato completamente libre que, de manera obligatoria, debía llevar leche deslactosada. Todos los cocineros tuvieron libertad de crear platos salados o dulces, 60 minutos y la despensa abierta durante todo el reto.

Las dudas empezaron a apoderarse de todos los cocineros en riesgo, pues una falla mínima podría ser crucial para perfilarse como uno de los posibles candidatos para abandonar el juego para siempre. Pero la despensa se convirtió en el espacio ideal para que todos pudieran definir las preparaciones que iban a presentar ante los jueces.

Por supuesto, las ayudas desde el balcón llegaron ya que las celebridades salvadas empezaron a guiar algunas de las preparaciones que estaban cocinándose en las siete estaciones.

Pero los problemas empezaron a aparecer para algunos. Este fue el caso de Farah, quien tuvo fallas con la mezcla que estaba realizando para lograr cocinar el bizcocho que iba a presentar. Mariana también enfrentó un importante reto ya que, al no tener suficiente mezcla, terminó cocinando solo una opción para presentar.

¿Quién fue el eliminado en MasterChef?

El tiempo culminó y todos los participantes tuvieron que presentar lo que lograron cocinar durante los 60 minutos. Emiro presentó un bizcocho de chocolate, relleno de mango, maracuyá, almendras, galleta de chocolate, leche deslactosada, entre otros ingredientes. Su desempeño fue óptimo.

Sin embargo, el resultado para Mariana no fue el mismo ya que la actriz presentó bananos caramelizados, con yogur griego, ron, torta de aceite de oliva, pero su crocante estuvo pasado de cocción y el caramelo de miso le ofreció un exceso de sal a su plato.

Pese a que los demás cocineros también tuvieron algunas fallas, finalmente los chefs decidieron que Mariana debía ser la eliminada del juego.