Latin GRAMMY confirmó a Feid en las presentaciones de su edición #27

La edición 27 de la entrega anual de los Latin GRAMMY, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tendrá presentaciones en vivo de algunos de los artistas más importantes a nivel global e incluirá talento colombiano.

En primera instancia, confirmaron nombres de talla mundial como Daddy Yankee, Anita, Juanes o Carín León. Este jueves 27 de octubre anunciaron un segundo grupo de artistas que harán parte de las presentaciones, en las que se encuentra Feid, como uno de los más destacados y que más expectativa genera entre los seguidores.

Latin GRAMMY confirmó a Feid como parte de las presentaciones en su edición 27

"Feid se une a la celebración de La Noche Más Importante de la Música Latina en la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, el próximo 12 de noviembre!", anunció la cuenta oficial de Instagram de la academia.

El 'Ferxxo' se unirá a Juanes como los colombianos que harán parte de las presentaciones, además del resto de nominados que harán presencia en la alfombra roja, en donde se destacan nombres como Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Beele, Grupo Niche, Jorge Celedón, Gusi, Karen Lizarazo, Carlos Vives, Fariana, Fonseca, Greeicy, Monsieur Preiné, Esteman, Juan Pablo Vega, Aria Vega y Keityn.

Los otros artistas que hacen parte del segundo grupo de actuaciones son: Cristian Castro, Camila Fernández, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning.

Feid se prepara para brillar en 'Megaland Bacano'

Salomón, más conocido como Feid, cuenta con dos nominaciones a los prestigiosos premios: Mejor Interpretación Urbana con 'Se lo juro mor', Mejor Interpretación de Reggaetón junto a KAROL G con 'Verano rosa' y a Mejor Canción de Rap/Hip-Hop como compositor de 'Poder'.

Una vez finalizado su show en Las Vegas, 'Ferxxo' preparará su llegada al 'Megaland Bacano' en Bogotá el próximo 20 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá como uno de los artistas principales del festival de radio más importante del país.