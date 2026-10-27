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Lula da Silva respondió al mensaje de Abelardo de la Espriella tras su reelección en Brasil

Lula da Silva respondió a De la Espriella y habló de cooperación entre Colombia y Brasil.

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Fotos: AFP

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
09:38 a. m.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió al mensaje de su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, tras su reelección. Pese a sus diferencias ideológicas, ambos plantearon trabajar en asuntos de interés común para Colombia y Brasil.

El intercambio entre Luiz Inácio Lula da Silva y Abelardo de la Espriella abrió un nuevo capítulo en la relación entre los gobiernos de Colombia y Brasil. Después de que el mandatario colombiano reconociera la victoria electoral del brasileño, Lula respondió públicamente y planteó una agenda de cooperación entre los dos países.

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A través de su cuenta de X, el presidente brasileño destacó la importancia de respetar la decisión de los ciudadanos, más allá de las diferencias políticas que existen entre ambos dirigentes.

Presidente Abelardo de la Espriella, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo, escribió Lula.

El mandatario agregó que ambos gobiernos pueden avanzar en una agenda conjunta que responda a las necesidades de sus ciudadanos. Entre los asuntos que mencionó están el desarrollo sostenible, la lucha contra el crimen organizado y la integración económica.

“Seguimos adelante”, concluyó el presidente brasileño.

¿Qué le había dicho Abelardo de la Espriella a Lula?

La respuesta de Lula llegó después de que De la Espriella se pronunciara sobre los resultados de las elecciones brasileñas, en las que el mandatario obtuvo el 51,79 % de los votos válidos frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

El presidente colombiano recordó que Lula había respaldado públicamente a Iván Cepeda durante la campaña presidencial en Colombia, mientras que él apoyó a Bolsonaro en la contienda brasileña.

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"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente", mencionó De La Espriella.

De esta manera, De la Espriella también reconoció las diferencias políticas e ideológicas entre ambos mandatarios, pero sostuvo que estas no deben estar por encima de los intereses nacionales.

¿En qué temas podrían trabajar Colombia y Brasil?

El mandatario colombiano propuso priorizar la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos de ambos países.

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Lula, por su parte, planteó fortalecer la cooperación en desarrollo sostenible, seguridad e integración económica. Estos asuntos tienen especial relevancia por la extensa frontera compartida y los vínculos comerciales y ambientales entre las dos naciones.

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