Sencia entregó reporte de la gramilla a pocos días de un nuevo concierto en El Campín: esto dijeron

Tras las más recientes polémicas por el estado del terreno de juego de El Campín, el máximo escenario deportivo de la ciudad ha recibido varios partidos de fútbol durante los últimos días y, al parecer, los trabajos realizados después del concierto de BTS han sido beneficiosos, además del buen clima que ha acompañado a Bogotá en las últimas horas.

El próximo sábado 31 de octubre, el reggaetonero Ryan Castro llegará a El Campín en lo que promete ser uno de los mejores conciertos del año en la capital del país y se prepara un gran montaje para la celebración de Halloween de los bogotanos.

Sencia, la empresa encargada de administrar El Campín, entregó un reporte a propósito de los más recientes partidos y en vísperas del concierto del próximo sábado.

Sencia entregó reporte de la gramilla a pocos días de un nuevo concierto en El Campín

El pasado 26 de octubre, Sencia presentó un reporte técnico de la grama de El Campín luego de unas mediciones técnicas realizadas sobre la superficie de juego: los resultados serían positivos.

Según el reporte, los ítems de la altura del césped, rodadura del balón, resistencia rotacional , infiltración de agua y compactación se encuentran en calidad excelente, mientras que la uniformidad superficial cumple con los rangos establecidos bajo el sistema de calificación de referencia.

Desde la entidad confirmaron que continuarán monitoreando las condiciones del terreno de juego y se espera un nuevo reporte una vez finalice el montaje y desmontaje del concierto de Ryan Castro.

Partidos de Santa Fe y Millonarios modificaron sus fechas

Dado que el concierto del próximo 31 de octubre se encontraba dentro de la programación entregada por Sencia y los clubes bogotanos tenían conocimiento de su realización, los partidos de Copa Betplay entre Santa Fe y Once Caldas, así como el de Liga entre Millonarios y América, sufrieron algunas modificaciones con el fin de cumplir con los tiempos de entrega de El Campín y no seguir apretando el calendario de Dimayor.