Procuraduría hará seguimiento a la subsanación de los vicios de trámite de la reforma pensional en la Cámara

La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que adelanta un seguimiento preventivo al trámite que realiza la Cámara de Representantes para subsanar los vicios de procedimiento identificados por la Corte Constitucional en la reforma pensional, en cumplimiento de lo ordenado mediante la Sentencia C-264 de 2026.

En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, el Ministerio Público señaló que vigilará las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la decisión del alto tribunal sobre la Ley 2381 de 2024, que reformó el sistema pensional colombiano.

Seguimiento al trámite ordenado por la Corte

La entidad destacó que el trámite de subsanación fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria de la Cámara convocada para este 27 de octubre, una actuación que, según indicó, contribuye al cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional.

La Procuraduría precisó que, en el marco de sus funciones preventivas y con respeto por la autonomía del Congreso y las competencias de la función legislativa, considera fundamental que se continúen adelantando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento integral y oportuno a la orden judicial, dentro de los plazos y procedimientos fijados por la sentencia.

Seguridad jurídica y derechos de los afiliados

En la carta, firmada por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruiz, el organismo enfatizó que la corrección de los vicios de trámite reviste especial importancia para garantizar la seguridad jurídica del sistema pensional colombiano.

Asimismo, sostuvo que el adecuado cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte tiene impacto en la protección de los derechos de afiliados, pensionados y beneficiarios del sistema, asunto que calificó como una prioridad dentro de la función preventiva que ejerce la entidad.