CANAL RCN
Colombia

Procuraduría hará seguimiento a la subsanación de los vicios de trámite de la reforma pensional en la Cámara

El organismo enfatizó que la corrección de los vicios de trámite reviste especial importancia para garantizar la seguridad jurídica del sistema.

Edad pensional de hombres y mujeres.
Procuraduría hará seguimiento a la subsanación de los vicios de trámite de la reforma pensional en la Cámara Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
10:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que adelanta un seguimiento preventivo al trámite que realiza la Cámara de Representantes para subsanar los vicios de procedimiento identificados por la Corte Constitucional en la reforma pensional, en cumplimiento de lo ordenado mediante la Sentencia C-264 de 2026.

Reforma pensional: la corte abre incidente de impacto fiscal por petición del MinHacienda
RELACIONADO

Reforma pensional: la corte abre incidente de impacto fiscal por petición del MinHacienda

En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, el Ministerio Público señaló que vigilará las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la decisión del alto tribunal sobre la Ley 2381 de 2024, que reformó el sistema pensional colombiano.

Seguimiento al trámite ordenado por la Corte

La entidad destacó que el trámite de subsanación fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria de la Cámara convocada para este 27 de octubre, una actuación que, según indicó, contribuye al cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional.

¿En qué va la reforma pensional, tras entrar a análisis de la Corte Constitucional?
RELACIONADO

¿En qué va la reforma pensional, tras entrar a análisis de la Corte Constitucional?

La Procuraduría precisó que, en el marco de sus funciones preventivas y con respeto por la autonomía del Congreso y las competencias de la función legislativa, considera fundamental que se continúen adelantando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento integral y oportuno a la orden judicial, dentro de los plazos y procedimientos fijados por la sentencia.

Seguridad jurídica y derechos de los afiliados

En la carta, firmada por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruiz, el organismo enfatizó que la corrección de los vicios de trámite reviste especial importancia para garantizar la seguridad jurídica del sistema pensional colombiano.

"Colpensiones no tiene la capacidad para atender a 10 millones de afiliados": alerta por reforma pensional
RELACIONADO

"Colpensiones no tiene la capacidad para atender a 10 millones de afiliados": alerta por reforma pensional

Asimismo, sostuvo que el adecuado cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte tiene impacto en la protección de los derechos de afiliados, pensionados y beneficiarios del sistema, asunto que calificó como una prioridad dentro de la función preventiva que ejerce la entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Megaoperativo en Medellín: más de 150 capturas y allanamientos

España

Veinte líderes colombianos participan en estancia académica sobre gobernanza democrática en tiempos de crisis en Madrid

Artistas

María del Carmen: la artista que aprendió a reconocer los colores con el olfato tras perder la visión

Otras Noticias

Luiz Inácio Lula da Silva

Lula da Silva respondió al mensaje de Abelardo de la Espriella tras su reelección en Brasil

Lula da Silva respondió a De la Espriella y habló de cooperación entre Colombia y Brasil.

avianca

Avianca aterriza en Oriente Medio: confirmó importante alianza internacional

La alianza inició su operación el 25 de octubre de 2026 y se extenderá hasta la misma fecha del 2027.

Conciertos

Sencia entregó reporte de la gramilla a pocos días de un nuevo concierto en El Campín: esto dijeron

Liga BetPlay

Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta