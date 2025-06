¿Está casado?: Andrés Altafulla genera dudas al llevar argolla en su mano derecha

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia son tendencia en redes sociales a raíz de la gran final que desató todo tipo de reacciones y sentimentalismos, entre los diferentes fandoms. Sin embargo, la vida personal de los finalistas sigue siendo tema de interés, pues los internautas han hecho especulaciones sobre los cuatro famosos que llegaron a la gran final.

Varias han sido las hipótesis sobre la vida sentimental de Andrés Altafulla, quien sostuvo una polémica y viral relación con Karina García, durante su paso por el reality. Por esto, los usuarios no dudaron en indagar sobre la argolla que llevó puesta el barranquillero, durante las últimas semanas de juego, en su mano derecha.

En una reciente entrevista en la que Altafulla llegó al programa Buen día, Colombia, del Canal RCN, los presentadores le hicieron diferentes preguntas inéditas sobre sus planes a futuro con el dinero que ganó. No obstante, una de las periodistas hizo énfasis en la argolla que llevaba puesta, de modo que, el cantante explicó que corresponde al anillo de matrimonio de sus padres.

Esta argolla es del matrimonio de mis papás que se casaron hace un año y mi mamá cuando fue a la casa me la llevó… por dentro dice Federico Altafulla, señaló.

Por otro lado, el cantante ha tenido la oportunidad de hablar en una importante gira de medios con la que ha revelado detalles inéditos de su juego y los planes que posee con su carrera musical. Fue así como recalcó que aún no ha logrado procesar el hecho de haberse convertido en el ganador de la segunda temporada.

Así mismo, manifestó la importancia del apoyo que recibió, por parte de su fanaticada, y de algunos de sus compañeros con los que protagonizó varias polémicas.

No hay nada más gratificante para un artista que ver el cariño de la gente. El camino no es fácil y el camino que sirve cuesta pero depende de ti y de la berraquera… estoy agradecido hasta con la gente que me quiso hacer un mal terminó haciéndome un bien, finalizó.