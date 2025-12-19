CANAL RCN
Internacional Video

Colombiana fue brutalmente asesinada en España, al parecer, a manos de su pareja sentimental

La familia de Sayuri Valencia pode ayuda para poder repatriar el cuerpo de la mujer de 36 años que habría sido víctima de feminicidio.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
08:02 a. m.
La familia de Sayuri Valencia, de Buenaventura, Valle del Cauca, clama por justicia tras el presunto feminicidio de la mujer en España, donde residía desde hace dos años.

Según informaron sus familiares, una lesión con arma cortopunzante en el pecho le causó la muerte. El principal sospechoso sería su pareja sentimental, un hombre con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente tres años y con quien convivía en España desde hace dos años.

Los familiares de la joven asesinada piden apoyo económico para repatriar sus restos desde territorio español.

Colombiana habría sido asesinada en España por su pareja sentimental

La familia residente en Buenaventura fue notificada el 9 de diciembre sobre el fallecimiento de Sayuri Valencia. La víctima era madre de tres hijos menores de edad, a quienes planeaba llevarse a España durante 2025.

"Para ella llevarse los niños. Se los iba a llevar el otro año. Ahorita solamente nos toca esperar su repatriación para que le dan el último adiós", indicó Diana Valencia, hermana de la mujer asesinada.

Se conoció que el presunto responsable del feminicidio de Sayuri Valencia fue capturado tras cometer el atroz crimen.

Familia de Sayuri Valencia pide la repatriación de la víctima de feminicidio

Las autoridades colombianas y españolas deberán coordinar esfuerzos para esclarecer los hechos y procesar judicialmente al presunto responsable.

La familia Valencia Campa enfrenta ahora el desafío de buscar justicia por el homicidio de la joven, además de reunir los recursos económicos necesarios para el traslado del cuerpo desde España hasta Buenaventura, donde sus familiares esperan poder darle el último adiós.

Los trámites de repatriación de cuerpos desde el extranjero conllevan costos elevados que incluyen servicios funerarios, documentación legal, transporte internacional y procedimientos consulares, razón por la cual la familia solicita solidaridad de la comunidad y organizaciones que puedan brindar apoyo económico.

