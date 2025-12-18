Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas

En un giro decisivo para el sistema de salud del magisterio, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora anunciaron esta semana una transformación estructural en la logística de entrega de medicamentos.

La medida responde a una crisis acumulada de desabastecimiento y demoras que ha afectado a miles de profesores en regiones clave como Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.

El caso más emblemático es el de la firma Ramédicas, cuyo contrato fue suspendido tras reportarse entregas parciales y retrasos que superaban los límites legales. Según Herman Bayona Abello, vicepresidente del FOMAG, el gobierno ha decidido transitar hacia un modelo donde dos nuevos gestores farmacéuticos asumirán la operación de manera inmediata en la capital del país, con un periodo de transición estimado de 8 a 10 días.

El objetivo principal es eliminar los "cuellos de botella" administrativos que impedían que los docentes recibieran sus tratamientos completos. "No permitiremos que la burocracia o el incumplimiento de terceros pongan en riesgo la vida de nuestros maestros", señaló el Ministerio de Educación en un comunicado reciente.

Así será el cambio de entrega de medicamentos para profesores en Colombia

El nuevo modelo de salud, que comenzó su implementación progresiva, se basa en tres pilares fundamentales que los docentes deben conocer:

Ampliación de Puntos de Entrega: Se busca que la red farmacéutica sea más capilar, permitiendo que los medicamentos lleguen a zonas rurales y no solo a las grandes ciudades.

Trazabilidad Digital: Los nuevos operadores deberán implementar sistemas de información que permitan al docente rastrear su pedido en tiempo real y recibir alertas sobre la disponibilidad de fármacos.

Control Directo de Fiduprevisora: A diferencia del modelo anterior, la Fiduprevisora tendrá una vigilancia más estricta sobre el inventario, evitando que los operadores aleguen escasez inexistente.

Para los más de 300.000 docentes y sus beneficiarios, el cambio representa una esperanza de normalización. Fecode, el principal sindicato de maestros, ha recibido la noticia con cautela, exigiendo que los nuevos operadores cumplan con la entrega de medicamentos de alto costo y enfermedades crónicas sin necesidad de tutelas.

El Gobierno ha reafirmado que este ajuste no es solo un cambio de nombres en los contratos, sino una reforma a la logística de distribución para garantizar que el derecho a la salud sea efectivo y no un trámite interminable en una ventanilla.