Grupo Firme regresa a Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas

Colombia volverá a vibrar al ritmo de la música regional mexicana en 2026.

Grupo Firme, luego de su conciertazo en Bogotá, confirmó su regreso al país con su gira La Última Peda, un tour que promete repetir —y superar— el impacto que dejó la banda en sus recientes presentaciones en Bogotá, donde logró llenos totales y una conexión intensa con el público.

El anuncio desató expectativa entre los fanáticos, que ya cuentan los días para reencontrarse con una de las agrupaciones más influyentes del género en la actualidad.

Con una trayectoria marcada por récords de asistencia, millones de reproducciones y una presencia dominante en plataformas digitales, Grupo Firme se ha consolidado como un fenómeno continental.

Sus conciertos se caracterizan por un ambiente de fiesta, desahogo y cercanía con la gente, elementos que explican por qué Colombia se ha convertido en una de sus plazas más fuertes en Sudamérica.

Fechas confirmadas de Grupo Firme en Colombia en 2026

La gira por Colombia incluirá varias ciudades y escenarios emblemáticos, lo que permitirá que seguidores de distintas regiones vivan el espectáculo en vivo.

Estas son las fechas confirmadas hasta el momento: el 18 de abril en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot; el 25 de abril en Cali, en el estadio Pascual Guerrero; el 27 de junio en Meta; el 28 de junio en Neiva, en la Arena LMP; el 7 de agosto en Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, y el 8 de agosto en Cúcuta, en el estadio General Santander.

RELACIONADO Apertura del mercado del aguardiente impulsa conciertos y dinamiza la productividad cultural en Colombia

Cada una de estas paradas está pensada para ofrecer un show de gran formato, acorde con la magnitud que ha alcanzado la agrupación liderada por Eduin Caz.

Un tour cargado de éxitos

El repertorio incluirá canciones que ya son himnos para sus seguidores, como Ya Supérame, El Amor de Su Vida, El Tóxico, Qué Onda Perdida y varios temas de su álbum Evolución, lanzado en mayo y ampliamente celebrado por el público.

La gira será producida por Ame Concerts y Music VIP Entertainment, dos compañías con amplia experiencia en espectáculos masivos.

El tour La Última Peda promete una puesta en escena impactante y una experiencia inolvidable. En los próximos días se conocerán detalles sobre la boletería y la venta oficial de entradas, un anuncio que muchos fans ya esperan con ansias.