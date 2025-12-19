CANAL RCN
Tendencias

Beéle rompe en llanto al recordar a su padre en su más reciente show en Bogotá

El cantante barranquillero sorprendió a los asistentes del concierto al recordar a su padre en medio de la presentación.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
08:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Brandon de Jesús López Orozco ha hecho historia con sus siete presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá, pues ha logrado convertirse en el primer artista que lleva a cabo dicho número de conciertos consecutivos con el total de la boletería vendida.

Por esto, su más reciente presentación generó todo tipo de reacciones en sus fanáticos ya que, en medio del show, el hombre vivió un momento especial al recordar a su padre, quien falleció en agosto del 2025.

“Se soñó hace 30 años”: Shakira finaliza su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje
RELACIONADO

“Se soñó hace 30 años”: Shakira finaliza su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje

Beéle recuerda a su padre en concierto

La nostalgia, el sentimentalismo y hasta las lágrimas se robaron el espectáculo del cantante cuando este decidió romper el silencio y revelar, ante miles de fanáticos, sus sentimientos hacia su padre y la experiencia que vivió cuando conoció la devastadora noticia.

Su discurso inició al recordar las cosas positivas que su padre le enseñó, pues su legado musical lo llevó a entonar una sentida canción con la que también evocó sus raíces.

“El que está en el cielo y que me dio la vida… en ese minuto después de haber fallecido lo primero que pensé fue en sentir todo lo bonito que me dejó mi padre”, manifestó el cantante.

Seguido de esto, Beéle procedió a cantar un fragmento de una canción, propia del género bullerengue, que fue acompañada por el ritmo de los tambores y los aplausos de miles de asistentes, quienes manifestaron su asombro por la sentida interpretación que se encontraba protagonizando en aquel instante.

Así mismo, la euforia del público se sintió cuando el cantante hizo una importante pausa para secar sus lágrimas en la tarima y dejar ver su gran debilidad ante la pérdida de su progenitor, quien se mostraba cercano al cantante por medio de sus redes sociales.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar ya que algunos manifestaron su orgullo por el cariño del artista. No obstante, varios fanáticos cuestionaron la relación que Brandon tuvo con su padre, pues algunos afirmaron que su vínculo no era el más cercano.

Horóscopo de hoy: viernes 19 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: viernes 19 de diciembre de 2025

Invitados al séptimo concierto de Beéle en Bogotá

Por otro lado, el barranquillero sorprendió a sus más fieles fanáticos al contar con la presencia de Elvis Crespo y Ozuna en su más reciente presentación en el Movistar Arena de Bogotá.

La aparición de ambos artistas conmocionó a su amplia fanaticada, pues el barranquillero interpretó, por primera vez en público, su más reciente colaboración tropical con el estadounidense y algunas de las canciones de su nuevo álbum en conjunto con el puertorriqueño.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 19 de diciembre de 2025

Shakira

“Se soñó hace 30 años”: Shakira finaliza su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje

Soacha

Periodista es viral tras reportar desde un gigantesco cráter en vía de Soacha

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Fiscalía imputa homicidio agravado a taxista que arrolló a 11 personas en San Cristóbal

El conductor manejaba en estado de embriaguez y a exceso de velocidad; una menor de 15 años murió por la gravedad de las heridas.

Mundial de fútbol

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Esta sería la forma más económica para ver a la Selección Colombia en Ciudad de México, Guadalajara y Miami en el Mundial 2026.

Feminicidio

Colombiana fue brutalmente asesinada en España, al parecer, a manos de su pareja sentimental

Resultados lotería

Revelan los números que más cayeron en el Baloto durante 2025

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas