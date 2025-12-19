Beéle rompe en llanto al recordar a su padre en su más reciente show en Bogotá

Brandon de Jesús López Orozco ha hecho historia con sus siete presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá, pues ha logrado convertirse en el primer artista que lleva a cabo dicho número de conciertos consecutivos con el total de la boletería vendida.

Por esto, su más reciente presentación generó todo tipo de reacciones en sus fanáticos ya que, en medio del show, el hombre vivió un momento especial al recordar a su padre, quien falleció en agosto del 2025.

Beéle recuerda a su padre en concierto

La nostalgia, el sentimentalismo y hasta las lágrimas se robaron el espectáculo del cantante cuando este decidió romper el silencio y revelar, ante miles de fanáticos, sus sentimientos hacia su padre y la experiencia que vivió cuando conoció la devastadora noticia.

Su discurso inició al recordar las cosas positivas que su padre le enseñó, pues su legado musical lo llevó a entonar una sentida canción con la que también evocó sus raíces.

“El que está en el cielo y que me dio la vida… en ese minuto después de haber fallecido lo primero que pensé fue en sentir todo lo bonito que me dejó mi padre”, manifestó el cantante.

Seguido de esto, Beéle procedió a cantar un fragmento de una canción, propia del género bullerengue, que fue acompañada por el ritmo de los tambores y los aplausos de miles de asistentes, quienes manifestaron su asombro por la sentida interpretación que se encontraba protagonizando en aquel instante.

Así mismo, la euforia del público se sintió cuando el cantante hizo una importante pausa para secar sus lágrimas en la tarima y dejar ver su gran debilidad ante la pérdida de su progenitor, quien se mostraba cercano al cantante por medio de sus redes sociales.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar ya que algunos manifestaron su orgullo por el cariño del artista. No obstante, varios fanáticos cuestionaron la relación que Brandon tuvo con su padre, pues algunos afirmaron que su vínculo no era el más cercano.

Invitados al séptimo concierto de Beéle en Bogotá

Por otro lado, el barranquillero sorprendió a sus más fieles fanáticos al contar con la presencia de Elvis Crespo y Ozuna en su más reciente presentación en el Movistar Arena de Bogotá.

La aparición de ambos artistas conmocionó a su amplia fanaticada, pues el barranquillero interpretó, por primera vez en público, su más reciente colaboración tropical con el estadounidense y algunas de las canciones de su nuevo álbum en conjunto con el puertorriqueño.