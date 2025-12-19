Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026
Esta sería la forma más económica para ver a la Selección Colombia en Ciudad de México, Guadalajara y Miami en el Mundial 2026.
Noticias RCN
08:22 a. m.
Seguir a la Selección Colombia en un Mundial no solo es un sueño deportivo, también representa un desafío financiero. Sin embargo, con planificación y flexibilidad es posible vivir los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Miami.
Cálculo realista del gasto mínimo para acompañar a la Selección Colombia en el Mundial 2026
Actualmente está en marcha el tercer sorteo de boletas de la FIFA, que finalizará el 13 de enero de 2026. Quienes resulten favorecidos verán el débito del valor de las entradas a partir del 6 de febrero de 2026.
Las boletas más económicas para los partidos de Colombia tienen un valor desde 220 dólares, equivalentes a 850.000 pesos colombianos por encuentro.
Ruta más económica para ver a Colombia en México y Estados Unidos
El primer partido será el 17 de junio ante Uzbekistán, en el estadio Azteca de Ciudad de México.
El vuelo más barato desde Bogotá tiene un costo aproximado de 1.412.484 pesos colombianos, con tres escalas. En la capital mexicana, los aficionados pueden encontrar hospedaje desde 65.000 pesos por noche en hostales o habitaciones compartidas.
Sumando boleta, vuelo y estadía básica, este primer tramo se mantiene dentro de un presupuesto ajustado.
Para el segundo encuentro, el 23 de junio en Guadalajara, el rival saldrá de los repechajes internacionales (Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo).
La opción más económica es viajar en bus desde Ciudad de México, con una duración de entre 6 y 7 horas y un costo de 76 dólares (unos 293.000 pesos colombianos).
El hospedaje en esta ciudad inicia desde 85.000 pesos, manteniendo el enfoque económico.
El salto a Miami y el regreso a Colombia
El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio, cuando Colombia enfrente a Portugal en el estadio Hard Rock de Miami. El vuelo más barato desde Guadalajara o México hacia Miami ronda los 1.667.712 pesos colombianos, con tres escalas.
En Miami, los hostales ofrecen camas en habitaciones compartidas desde 50.000 pesos por noche, una alternativa clave para reducir gastos.
Finalmente, el regreso de Miami a Bogotá, programado para el 28 de junio, tiene un costo aproximado de 1.526.922 pesos colombianos, también con tres escalas.
Resumen del gasto mínimo para ver los 3 partidos de Colombia en el Mundial 2026
- Boletas (3 partidos): 3 x $850.000 = $2.550.000
Vuelos y transporte
- Bogotá – Ciudad de México: $1.412.484
- Ciudad de México – Guadalajara (bus): $293.000
- Guadalajara – Miami: $1.667.712
- Miami – Bogotá: $1.526.922
- Total transporte: $4.900.118
Hospedaje económico (aprox. 12 noches)
- Ciudad de México (4 noches): $260.000
- Guadalajara (4 noches): $340.000
- Miami (4 noches): $200.000
- Total hospedaje: $800.000
Total estimado del viaje sin contar comida, transportes internos y demás
De esta manera, el costo total estimado del viaje, sin incluir gastos de alimentación, transportes internos, souvenirs u otros imprevistos, asciende a aproximadamente 8.250.000 pesos colombianos.
Este valor corresponde a un plan ajustado y económico que contempla vuelos con escalas, desplazamientos terrestres, hospedaje básico y las boletas más accesibles para los tres partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026.