CANAL RCN
Colombia Video

Siete uniformados muertos y 31 heridos tras ataque con explosivos en base militar de Aguachica

El ataque contra el batallón de infantería número 14 habría sido ejecutado con drones y explosivos por presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
08:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El más reciente ataque contra una base militar en Aguachica, departamento de Cesar, dejó siete soldados muertos y 31 heridos. El hecho ocurrió en horas de la noche contra el batallón de infantería número 14, ubicado en la vereda El Juncal, cuando los uniformados se disponían a descansar.

VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD
RELACIONADO

VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD

Víctimas del ataque contra base militar en Aguachica

Según información oficial, el ataque terrorista se habría ejecutado mediante el uso de drones y tatucos, artefactos explosivos, que generaron graves daños en las instalaciones militares y pánico en la zona. Hombres armados lanzaron explosivos contra la base, desatando una noche de terror en el sur del departamento de Cesar.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez. El último se registró en la mañana de este viernes, y aún está por confirmar su identidad.

Los 31 soldados heridos fueron trasladados a diversos centros asistenciales, pues 23 ingresaron a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica y 9 al Hospital Regional.

Los militares de mayor gravedad fueron estabilizados en centros asistenciales de Aguachica y serán remitidos a Bucaramanga a una clínica de mayor complejidad ya que todos revisten complicaciones.

Entre cinco y diez de los heridos podrían ser trasladados al hospital universitario de Santander, en Bucaramanga. Los cuerpos de los soldados fallecidos también serán llevados a Medicina Legal en la capital santandereana.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Hacienda, se manifestó frente al ataque y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los autores. Al parecer, los presuntos responsables del hecho serían integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, según informó el Ejército Nacional.

Accidente de tránsito dejó 15 personas heridas en Antioquia: autoridades investigan
RELACIONADO

Accidente de tránsito dejó 15 personas heridas en Antioquia: autoridades investigan

Respuesta de las autoridades

"He ordenado el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista. No nos van a doblegar", señaló Sánchez.

Miembros de la quinta brigada del Ejército reforzaron su presencia en Aguachica y avanzan en las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este atentado. La zona permanece bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las averiguaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Popayán

Vehículo con explosivos fue desactivado cerca de estación de Policía en Popayán

JEP

La JEP ratifica máxima condena contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos

Accidente de tránsito

Fiscalía imputa homicidio agravado a taxista que arrolló a 11 personas en San Cristóbal

Otras Noticias

Conciertos

Beéle rompe en llanto al recordar a su padre en su más reciente show en Bogotá

El cantante barranquillero sorprendió a los asistentes del concierto al recordar a su padre en medio de la presentación.

Mundial de fútbol

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Esta sería la forma más económica para ver a la Selección Colombia en Ciudad de México, Guadalajara y Miami en el Mundial 2026.

Feminicidio

Colombiana fue brutalmente asesinada en España, al parecer, a manos de su pareja sentimental

Resultados lotería

Revelan los números que más cayeron en el Baloto durante 2025

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas