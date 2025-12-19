Siete uniformados muertos y 31 heridos tras ataque con explosivos en base militar de Aguachica

El más reciente ataque contra una base militar en Aguachica, departamento de Cesar, dejó siete soldados muertos y 31 heridos. El hecho ocurrió en horas de la noche contra el batallón de infantería número 14, ubicado en la vereda El Juncal, cuando los uniformados se disponían a descansar.

Víctimas del ataque contra base militar en Aguachica

Según información oficial, el ataque terrorista se habría ejecutado mediante el uso de drones y tatucos, artefactos explosivos, que generaron graves daños en las instalaciones militares y pánico en la zona. Hombres armados lanzaron explosivos contra la base, desatando una noche de terror en el sur del departamento de Cesar.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez. El último se registró en la mañana de este viernes, y aún está por confirmar su identidad.

Los 31 soldados heridos fueron trasladados a diversos centros asistenciales, pues 23 ingresaron a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica y 9 al Hospital Regional.

Los militares de mayor gravedad fueron estabilizados en centros asistenciales de Aguachica y serán remitidos a Bucaramanga a una clínica de mayor complejidad ya que todos revisten complicaciones.

Entre cinco y diez de los heridos podrían ser trasladados al hospital universitario de Santander, en Bucaramanga. Los cuerpos de los soldados fallecidos también serán llevados a Medicina Legal en la capital santandereana.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Hacienda, se manifestó frente al ataque y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los autores. Al parecer, los presuntos responsables del hecho serían integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, según informó el Ejército Nacional.

Respuesta de las autoridades

"He ordenado el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista. No nos van a doblegar", señaló Sánchez.

Miembros de la quinta brigada del Ejército reforzaron su presencia en Aguachica y avanzan en las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este atentado. La zona permanece bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las averiguaciones.