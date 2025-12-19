CANAL RCN
Menos filas y más respuestas: así está cambiando la forma de usar los seguros en Colombia

Menos vueltas y más soluciones: la digitalización de los seguros está haciendo los trámites más rápidos, seguros y cercanos para los usuarios en Colombia.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
10:57 a. m.
La relación entre los colombianos y sus seguros está cambiando. Trámites largos, llamadas interminables y papeleo físico comienzan a quedar atrás gracias a la digitalización del sector asegurador, que hoy apuesta por procesos más simples, rápidos y centrados en las personas.

Menos vueltas y más soluciones se ha convertido en la consigna de una industria que entendió que la tecnología no es un lujo, sino una necesidad.

La transformación digital ya muestra resultados concretos. De acuerdo con cifras de Fasecolda, las interacciones digitales entre aseguradoras y clientes crecieron más de 30 % en los últimos dos años, impulsadas por la demanda de respuestas inmediatas y experiencias más claras.

Plataformas digitales, modelos predictivos e inteligencia artificial permiten hoy personalizar coberturas, reducir tiempos de respuesta y mejorar la transparencia en cada etapa del proceso.

La tecnología como aliada del asegurado

Para las compañías, el reto no es solo implementar herramientas, sino convertirlas en valor real para el cliente. “La transformación digital no debe verse solo como un concepto aspiracional, sino como una meta concreta con resultados medibles, colaboración efectiva e inversión tecnológica.

En las aseguradoras hoy por hoy trabajamos con esa visión: transformar la tecnología en valor real para el cliente”, afirma Dahil García, vicepresidente de Tecnología de HDI Seguros Colombia.

El uso de inteligencia artificial ya cumple un papel clave, pues desde cotizaciones dinámicas hasta la agilización de reclamaciones y la creación de experiencias más empáticas.

En HDI Seguros, por ejemplo, la adopción de arquitecturas en la nube y modelos serverless permite desplegar entornos en menos de 30 minutos, operar con costos basados en consumo e integrar servicios externos mediante APIs.

Ciberseguridad y modernización, los grandes retos

El avance digital también trae desafíos. El sector aún convive con sistemas heredados y un entorno de riesgos cibernéticos cada vez más complejo.

Solo en 2024, en Colombia se registraron más de 20.000 millones de ciberataques, según el Ministerio TIC, una cifra que obliga a reforzar la protección de datos.

“En un sector basado en la confianza, proteger la información es un compromiso esencial. En HDI Seguros nos certificamos en la norma internacional ISO/IEC 27001:2022, un paso que demuestra nuestra preparación para enfrentar los desafíos digitales y garantizar la seguridad de nuestros clientes”, explica García.

La digitalización también ha llegado a los momentos más sensibles, como los reclamos. Procesos más trazables, aplicaciones simples como Mis Solicitudes y herramientas de análisis avanzado permiten reducir fricciones, mejorar la precisión y ofrecer soluciones más rápidas.

