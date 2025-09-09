CANAL RCN
La confesión inesperada del esposo de Kristin Cabot tras el video viral del concierto de Coldplay

El esposo de Kristin Cabot rompió el silencio tras el beso viral en el concierto de Coldplay. Aclaró que el divorcio ya estaba en trámite y no hubo infidelidad.

Video viral de Coldplay.
Video viral de Coldplay.

septiembre 09 de 2025
07:52 a. m.
El nombre de Kristin Cabot se convirtió en tendencia mundial después de que una “kiss cam” la mostrara en brazos de su jefe durante un concierto de Coldplay.

Kristin Cabot reveló detalles de su divorcio tras infidelidad captada en show de Coldplay
Kristin Cabot reveló detalles de su divorcio tras infidelidad captada en show de Coldplay

La escena, acompañada por el comentario de Chris Martin —“O están teniendo una aventura o son muy tímidos”—, encendió las redes y pronto reveló detalles de su vida privada. Ahora, su esposo, Andrew Cabot, decidió hablar públicamente y aclarar los rumores.

“El divorcio ya estaba en trámite antes del concierto”

En declaraciones compartidas a través de un portavoz con la revista People, Andrew Cabot explicó que la pareja “se había separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto de Coldplay”.

El empresario, de 61 años y director ejecutivo de Privateer Rum, aseguró que su divorcio ya estaba avanzado antes de que el video se viralizara.

La 'kiss cam' capturó a Messi y Antonella en concierto de Coldplay: en video sus reacciones
La 'kiss cam' capturó a Messi y Antonella en concierto de Coldplay: en video sus reacciones

“Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”, señaló el portavoz, enfatizando que la relación no terminó por el incidente en el show, sino que la separación era un proceso previo.

El representante agregó que Andrew espera que, con la solicitud de divorcio ya pública, “esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y le permita a su familia la privacidad que siempre ha valorado”.

El efecto Coldplay: un video que cambió vidas

El episodio ocurrido este verano no solo llenó titulares, también impactó de manera definitiva la vida de los involucrados. Andrew y Kristin Cabot no tuvieron hijos, y este fue el segundo divorcio de ella y el tercero de él.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales, acumulando millones de reproducciones y convirtiéndose en un ejemplo de cómo una simple cámara en un concierto puede exponer la intimidad de cualquier persona y reescribir su historia personal.

