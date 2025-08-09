CANAL RCN
Kristin Cabot reveló detalles de su divorcio tras infidelidad captada en show de Coldplay

Tras el polémico video del concierto de Coldplay, Kristin Cabot habló sobre su divorcio y de cómo fue su romance con CEO de Astronomer.

Salió otro video de la infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot en Coldplay
Foto: captura pantalla redes sociales.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
05:34 p. m.
Kristin Cabot, la mujer captada con otro hombre en el concierto de Coldplay, se divorció.

Así comenzó la infidelidad en pleno concierto de Coldplay

Todo comenzó en el concierto de Coldplay, donde la 'Kiss cam' captó una infidelidad generando una serie de reacciones en todo el mundo.

La grabación se volvió viral en redes sociales tras mostrar a Kristin Cabot junto a Andy Byron, antiguo CEO de Astronomer, en un momento muy romántico durante el show.

Lo que llamó la atención, es que ambos estaban casados. De hecho, Chris Martín los mencionó en el escenario como una pareja "tímida".

Tras la exposición mediática, los matrimonios de Cabot y Byron llegaron a su fin, según lo reportó el diario Daily Mail.

¿Qué dijo Kristin Cabot sobre su divorcio tras polémico video de Coldplay?

Según reportó el diario Daily Mail, Kristin Cabot aseguró que su esposo era una persona obsesionada con el dinero. Se dice que solicitó el divorcio el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire.

Es un ególatra obsesionado con el dinero. A eso le llamo karma.

Añadió que su matrimonio ya estaba en la cuerda floja, por lo que el suceso en el concierto de Coldplay la impulsó a terminar su compromiso.

Kristin no solo se divorció de su pareja; Andy Byron también decidió terminar la relación con su esposa Megan Kerrigan.

¿Qué pasó con el matrimonio de Andy Byron?

La primera esposa de Andy Byron, Julia Cabot, reaccionó ante lo sucedido y confesó que su matrimonio con él nunca fue fácil. Tanto así que su matrimonio con Andy duró dos años y dejó una casa de 1,9 millones de dólares y automóvil de lujo.

Tanto como Kristin como Andy dejaron de trabajar para la empresa Astronomer.

De hecho, Byron lo hizo el 19 de julio, un día después de ser suspendido del consejo de la compañía, mientras que Kristin presentó su renuncia una semana más tarde.

