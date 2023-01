Con 'año viejo' inspirado en Piqué: así despidió el 2022 una prima de Shakira

Una de las noticias que marcó el 2022 fue el fin de la relación entre el exfutbolista Gerard Piqué y Shakira. Las celebridades confirmaron su ruptura en junio y aseguraron que ya llevaban varios meses distanciados.

Tiempo después, tuvieron que someterse a reuniones y trámites legales para definir la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Finalmente, acordaron que los menores se mudarían a Miami, Estados Unidos, junto a su madre.

Si bien la artista colombiana inicialmente no brindó declaraciones sobre su separación, en una entrevista confesó que esa fue “probablemente la etapa más oscura de mi vida. Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. (…) a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”.

Por esto, tras el anuncio del fin de su relación de 12 años y luego de conocerse la identidad de la nueva pareja del exdefensa del FC Barcelona, muchos seguidores de la colombiana culparon a Piqué como responsable de la separación y lo señalaron de haber sido infiel. Incluso, un reciente video de una familiar cercana de Shakira confirmaría el presunto desagrado que existe contra el español.

El año viejo inspirado en Piqué

Las imágenes fueron compartidas por la presentadora Valerie Domínguez, prima de la artista colombiana y quien publicó en su cuenta de Instagram fotos y videos de su celebración de Fin de Año.

La exseñorita Colombia compartió un carrusel en el que se ve un video con un “año viejo”, muñeco que personifica los 365 días vividos, y que tiene un detalle particular: la camiseta del FC Barcelona y la cara de Gerard Piqué.

Adicionalmente, el video deja ver el momento en el que Valerie pasa por atrás del muñeco y cuando, sin querer, la cabeza de Gerard “sale volando”. La modelo de 41 años se burla de la situación y continúa bailando alrededor del “año viejo”.