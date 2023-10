Fuertes señalamientos contra Piqué y su papá por querer difamar de Shakira: nueva polémica

Shakira y Gerard Piqué siguen generando polémica en todo el medio de la farándula, sobre todo por los detalles que se han dado a conocer tras su separación el año pasado, lo que ha generado una fuerte discusión entre los seguidores de la barranquillera y el exjugador del Barcelona, quien en esta oportunidad es fuertemente señalado por un realizar con complot en contra de la colombiana.

Según reveló Jordi Martín, periodista conocido por revelar cada detalle de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, el exjugador del Barcelona junto a su padre, Joan Piqué, tramaron un complot en contra de la barranquillera, esto con el fin de poder difamar de ella tras su exitosa canción ‘El Jefe’, donde lanzó fuerte dardo contra su exsuegro.

En primera instancia, el paparazzi reveló la relación que existe entre Gerard Piqué con Telecinco, medio de comunicación que transmite los juegos de las Kings League y que se ha encargado de dar a conocer las supuestas denuncias de los exempleados de Shakira contra la colombiana.

“Gerard Piqué es el dueño de la Kings League y la Kings League cierra un contrato con MediaSet España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kings League y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!”, afirmó Jordi Martín en el programa Amor y Fuego.

Además, el reconocido periodista dio a conocer que tiene conocimiento que Shakira no realizaba maltrato laboral, como se ha intentado resaltar en varios medios españoles, sobre todo por las declaraciones que han dado sus exempleados.

“En España, una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de la colombiana y dice que ella por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho, Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable”, agregó el periodista.

Fuertes señalamientos contra Piqué y su papá

Por último, Martín aseguró que el problema fiscal que tiene Shakira en España es por culpa de Gerard Piqué y su padre, puesto que la contabilidad de la colombiana era conducida por Joan Piqué, y él fue el encargado de hundir a la barranquillera.

“Un supuesto delito en 2018 por haber tributado fuera de España, unos ingresos que según la Fiscalía Española debería de haber tributado aquí (…) el padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, finalizó.