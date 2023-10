Shakira usaría un terrible apodo para referirse al papá de Gerard Piqué: ¿Cuál es?

Shakira ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Después el lanzamiento de su último sencillo, 'El Jefe', la artista atlanticense ha figurado en muchas portadas por los 'dardos' que le lanzó a su expareja Gerard Piqué y a su exsuegro, Joan Piqué Rovira. Pues bien, se reveló el supuesto apodo que le tiene la cantante barranquillera al papá del otrora futbolista de la Selección de España.

En 'El Jefe', canción que hizo en colaboración con la agrupación mexicana Fuerza Regida, 'Shaki' entonó unos versos controversiales, en los cuales hace fuertes acusaciones. El tema giraría en torno al maltrato de Piqué a Lili Melgar, niñera de Milan y Sasha.

"Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta / El muy hijo de p***, sí", es uno de los apartes de la polémica canción que está cerca de llegar a las 60 millones de visualizaciones en YouTube.

Le puede interesar: Shakira vuelve a estar en el ojo del huracán: exchofer expone los malos tratos de la cantante

El 'dardo' de Shakira a su exsuegro, Joan Piqué

La ganadora de tres Premios Grammy no enfocó su 'mira' contra el exjugador del Manchester United y Barcelona, pues también le dedicó unas letras al padre del campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura / Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", se puede leer en la letra de 'El Jefe'.

El supuesto apodo de Shakira a su exsuegro

Pues bien, el repudio de Shakira por el padre de Piqué sería cuestión del día a día. En el programa 'TardeAR', la periodista Silvia Taulés relevó el supuesto apodo que le tiene la atlanticense al sujeto en cuestión.

“¿Cómo llama a su (ex) suegro? ‘El ogro’. Ella y su familia, el hermano (Tonino Mebarak) y los (otros) hermanos con los que tiene más relación (le dicen así)”, contó la comunicadora.

Según Taulés, Shakira se refiere a Joan con este sobrenombre delante de sus dos hijos.