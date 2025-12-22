Histórico: J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en pleno concierto y todo quedó en VIDEO

En la noche del 21 de diciembre de 2025, en el estadio GNP Seguros, localizado en la Ciudad de México, los fanáticos del reguetón vivieron un momento que estaban esperando desde hace varios años.

Bad Bunny, en medio de su gira 'Debí tirar más fotos world tour', tuvo como invitado a J Balvin, el importante artista colombiano, y de esa manera confirmó que las diferencias entre ellos dos ya quedaron completamente solucionadas.

En video: así fue la reconciliación en vivo entre J Balvin y Bad Bunny, en México, en la gira 'Debí tirar más fotos world Tour'

En la mitad del concierto que Bad Bunny realizó en la Ciudad de México, les pidió a sus fanáticos que recibieran a J Balvin como se lo merecía y el estadio se colmó de aplausos y gritos de euforia.

Además, apenas el cantante colombiano ingresó al escenario, se abrazó fuertemente con Bad Bunny y le dedicó las siguientes palabras:

Ahora, hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara y representando a los latinos donde vayamos. Te deseo lo mejor, Dios te bendiga.

De igual manera, Bad Bunny le expresó su admiración a J Balvin e indicó que desde hace unas semanas ya habían tenido la conversación que estaba pendiente.

"Muchas gracias, José. Gracias por esas palabras, sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto y te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo", enfatizó Bad Bunny.

"La gente no sabe que nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima y qué bueno que fue aquí en México", complementó.

Y, tras ese momento que desató alegría entre los espectadores, J Balvin y Bad Bunny cantaron temas musicales que son un icono mundial como 'La canción', 'Qué pretendes' y 'Si tu novio te deja sola'.

¿Por qué J Balvin y Bad Bunny tuvieron una discusión?

En 2021, en el marco de los Latin Grammy, J Balvin se mostró en desacuerdo con el evento y Residente tuvo un fuerte cruce con él y le dedicó una 'tiradera'.

Acto seguido, Bad Bunny habría estado del lado del rapero puertorriqueño y, en su canción 'Thunder y lightning', que se estrenó en 2023, le dedicó un polémico verso al colombiano.

"Me han visto con los mismos, mientras que ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin", cantó.