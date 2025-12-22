CANAL RCN
Tendencias

Histórico: J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en pleno concierto y todo quedó en VIDEO

J Balvin fue uno de los invitados de lujo que Bad Bunny tuvo en su más reciente concierto de la gira 'Debí tirar más fotos'.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del 21 de diciembre de 2025, en el estadio GNP Seguros, localizado en la Ciudad de México, los fanáticos del reguetón vivieron un momento que estaban esperando desde hace varios años.

Bad Bunny, en medio de su gira 'Debí tirar más fotos world tour', tuvo como invitado a J Balvin, el importante artista colombiano, y de esa manera confirmó que las diferencias entre ellos dos ya quedaron completamente solucionadas.

En video: así fue la reconciliación en vivo entre J Balvin y Bad Bunny, en México, en la gira 'Debí tirar más fotos world Tour'

En la mitad del concierto que Bad Bunny realizó en la Ciudad de México, les pidió a sus fanáticos que recibieran a J Balvin como se lo merecía y el estadio se colmó de aplausos y gritos de euforia.

Además, apenas el cantante colombiano ingresó al escenario, se abrazó fuertemente con Bad Bunny y le dedicó las siguientes palabras:

Ahora, hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara y representando a los latinos donde vayamos. Te deseo lo mejor, Dios te bendiga.

De igual manera, Bad Bunny le expresó su admiración a J Balvin e indicó que desde hace unas semanas ya habían tenido la conversación que estaba pendiente.

"Muchas gracias, José. Gracias por esas palabras, sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto y te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo", enfatizó Bad Bunny.

"La gente no sabe que nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima y qué bueno que fue aquí en México", complementó.

Y, tras ese momento que desató alegría entre los espectadores, J Balvin y Bad Bunny cantaron temas musicales que son un icono mundial como 'La canción', 'Qué pretendes' y 'Si tu novio te deja sola'.

¿Por qué J Balvin y Bad Bunny tuvieron una discusión?

En 2021, en el marco de los Latin Grammy, J Balvin se mostró en desacuerdo con el evento y Residente tuvo un fuerte cruce con él y le dedicó una 'tiradera'.

Acto seguido, Bad Bunny habría estado del lado del rapero puertorriqueño y, en su canción 'Thunder y lightning', que se estrenó en 2023, le dedicó un polémico verso al colombiano.

"Me han visto con los mismos, mientras que ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin", cantó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia: esto revelaron sus hermanas

Artistas

Reconocido actor reveló que los doctores le dieron máximo ocho meses de vida: hay preocupación

La casa de los famosos

¡Se reveló quiénes presentarán el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Hubo cambios?

Otras Noticias

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

El delantero pereirano ha tenido un buen arranque de temporada con Real Betis y está en la carrera por ser uno de los máximos goleadores de la primera división de España.

Antártida

ARC Simón Bolívar avanza hacia Chile y revela cómo produce agua potable en alta mar

En el día 17 de navegación rumbo al continente blanco, la tripulación del buque científico de la Armada de Colombia muestra cómo garantiza agua potable durante una travesía de casi 80 días.

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

España

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones