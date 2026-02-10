Cinco claves para proteger los datos personales ante el auge de la inteligencia artificial

La pérdida de datos personales ya no suele ser cuestión de azar. En la mayoría de los casos, ocurre por una combinación de descuidos cotidianos, engaños digitales y herramientas cada vez más sofisticadas, muchas de ellas impulsadas por inteligencia artificial (IA).

En Colombia, las cifras confirman la magnitud del problema: el Centro Cibernético Policial reportó 77.866 denuncias por delitos informáticos en 2024.

Inteligencia artificial y fraudes digitales: un riesgo en expansión

De ese total, 31.095 correspondieron a hurto por medios informáticos, 10.155 a violación de datos personales y 4.716 a suplantación de sitios web.

Cuando una persona pierde el control de su información, el impacto suele ser inmediato. Accesos no autorizados, fraudes financieros, suplantaciones de identidad y un efecto dominó difícil de detener hacen parte del escenario.

Contrario a lo que muchos creen, el origen del problema rara vez es una falla técnica compleja. Con frecuencia, el punto de quiebre está en acciones aparentemente inofensivas: abrir un enlace sin verificar, confiar en un mensaje urgente o compartir datos sensibles en el canal equivocado.

El informe Data Breach Investigation Report de Verizon estima que el 68 % de las brechas de seguridad involucran un componente humano. En el mes del Internet Seguro, la discusión ya no gira en torno a si usamos inteligencia artificial, sino a cómo hacerlo sin poner en riesgo la información personal.

Para Jaime Pérez, vicepresidente de Inteligencia Artificial de IFX, la regla es clara y aplica para cualquier usuario: “Antes de confiar en la inteligencia, hay que verificar la información o la herramienta”.

A partir de su análisis, estas son cinco formas prácticas de usar la IA como aliada y no como una puerta abierta a los riesgos digitales.

Buenas prácticas para proteger la información personal en línea

1. Usar plataformas de IA reconocidas y desconfiar de las imitaciones

Existen sitios que simulan ser herramientas populares de IA con el objetivo de capturar datos. La primera barrera de protección es elegir plataformas confiables y evitar enlaces sospechosos que llegan por mensajes o correos. Cuando algo parece demasiado fácil, demasiado gratis o excesivamente urgente, conviene detenerse y revisar.

2. Entender que la IA apoya, pero no reemplaza hábitos digitales

La inteligencia artificial puede facilitar tareas, pero no sustituye prácticas básicas como revisar enlaces, validar sitios web y mantener disciplina digital. Usarla en “piloto automático” incrementa el margen de error, especialmente porque el factor humano sigue siendo el principal objetivo de los atacantes.

3. Validar siempre: la decisión final es humana: Aunque la IA ofrece respuestas rápidas y, muchas veces, acertadas, no tiene la última palabra. Confirmar fuentes, revisar remitentes y desconfiar de instrucciones apresuradas sigue siendo esencial antes de tomar decisiones que involucren datos sensibles.

4. Evitar compartir información confidencial en chats de IA

Contraseñas, números de identificación, datos bancarios o direcciones no deberían copiarse en conversaciones con IA. Aunque existan medidas de seguridad, ningún proveedor está exento de vulnerabilidades. La mejor protección es no exponer información irrecuperable.

5. Aprender en grupo y compartir señales de alerta: La seguridad digital también es colectiva. Compartir intentos de fraude, mensajes sospechosos o páginas falsas con familiares, amigos o compañeros de trabajo ayuda a prevenir nuevos casos y a detectar amenazas a tiempo.

“Lo más importante es entender que los contextos que nosotros entregamos pueden determinar una respuesta buena o mala. Hay que tratar de volverse experto en cómo se le pregunta a la inteligencia artificial para evitar fugas de datos”, concluyó Pérez.

En un entorno digital cada vez más automatizado, la protección de la información sigue dependiendo, en gran parte, de decisiones conscientes y bien informadas.