VIDEO | Reina del Carnaval de Barranquilla rompió el silenció y habló del hombre que la besó a la fuerza

La reina del Carnaval avanzaba por el desfile derrochando alegría, talento y energía, saludando al público y conectando con la multitud que, como cada año, se volcó a las calles de Barranquilla para celebrar una de las fiestas más importantes del país.

Sin embargo, en medio de esa euforia colectiva, un episodio inesperado empañó la noche.

Según lo que se ve en videos difundidos en redes sociales, un hombre que se encontraba entre el público habría besado a la reina a la fuerza mientras ella interactuaba con los asistentes.

El momento desató una ola de indignación y abrió nuevamente la discusión sobre los límites, el consentimiento y la violencia contra las mujeres en contextos festivos.

Reina del Carnaval de Barranquilla fue víctima de acoso

Las imágenes muestran cómo, en medio del contacto cercano con el público, el hombre se aproxima de manera intempestiva, generando una reacción inmediata de sorpresa.

Aunque el desfile continuó, el episodio no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de debate en plataformas digitales, donde muchos lo calificaron como un acto de acoso que no puede ser normalizado bajo la excusa de la euforia del carnaval.

Desde organizaciones sociales y colectivos de mujeres se hizo un llamado urgente a las autoridades. Angélica Polanco, vocera de Comunica Mujer, expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió acciones concretas:

El llamado es para las autoridades que tomen las medidas de protección y seguridad para con la reina y las mujeres que son violentadas en esta época de carnaval, tanto en Barranquilla como en el departamento del Atlántico.

Reina del Carnaval de Barranquilla habló del hombre que la besó

Horas después de los hechos, la reina del Carnaval, Michelle Char, se pronunció a través de sus redes sociales.

En su mensaje, pidió mesura frente a la reacción pública y evitó alimentar una cacería digital contra el presunto responsable, aunque reconoció que la situación se salió de control.

Los que hablan del beso de la Guacherna y están buscando al usuario del muchacho que lo hizo, yo no sé si fue con culpa, fue sin culpa, fue un momento de euforia, yo estaba abrazando, me estaba tirando a la gente, tal vez me abrazó, me jaló una mala pasada, fue un momento que todo se salió del control, pero no hemos fomentado odio.

Sus palabras generaron opiniones divididas. Mientras algunos destacaron su llamado a la calma y a no promover el odio, otros insistieron en que el hecho no debe minimizarse ni justificarse como parte del ambiente festivo.