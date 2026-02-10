"El viernes nos vemos": Hugo Rodallega calienta el clásico entre América y Santa Fe

Hugo Rodallega calentó el duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali, que se disputará este viernes a las 8:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero, por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

En la previa del compromiso, el goleador cardenal habló con Win Sports y volvió a reconocer que es hincha del América de Cali, el mismo club que enfrentará en Cali.

Rodallega confesó su hinchaje por América y agitó el clásico

Durante la entrevista de Win Sports, realizada en la sede de Santa Fe, Rodallega no esquivó el tema y recordó que hace algunos años intentó regresar al fútbol colombiano, pero el equipo escarlata le cerró las puertas.

Aun así, admitió su afinidad por el conjunto vallecaucano, lo que rápidamente encendió el ambiente del clásico.

Sin embargo, el delantero fue claro en que hoy su compromiso es total con Santa Fe, club al que llegó como referente ofensivo y donde se ha convertido en uno de los líderes del vestuario.

“Me falta anotar ante América, el viernes nos vemos”

El goleador explicó que es uno de los pocos equipos colombianos a los que todavía no les ha convertido y lanzó un mensaje directo que elevó aún más la expectativa del partido.

“Me falta anotar ante América, el viernes nos vemos”, aseguró, dejando claro que irá por ese pendiente personal en un escenario tan exigente como el Pascual Guerrero.

Tanto América como Santa Fe llegan a este partido con muchas dudas. A ambos equipos les ha costado sumar de a tres y tienen los mismos 7 puntos en la tabla de posiciones.