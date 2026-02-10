CANAL RCN
Deportes

"El viernes nos vemos": Hugo Rodallega calienta el clásico entre América y Santa Fe

Hugo Rodallega calentó el clásico entre Independiente Santa Fe y América de Cali tras lanzar mensaje directo por un posible gol. Así respondió.

Hugo Rodallega- Independiente Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
09:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hugo Rodallega calentó el duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali, que se disputará este viernes a las 8:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero, por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

Revelan el nombre del extremo europeo que quiere Santa Fe para el 2026
RELACIONADO

Revelan el nombre del extremo europeo que quiere Santa Fe para el 2026

En la previa del compromiso, el goleador cardenal habló con Win Sports y volvió a reconocer que es hincha del América de Cali, el mismo club que enfrentará en Cali.

Rodallega confesó su hinchaje por América y agitó el clásico

Durante la entrevista de Win Sports, realizada en la sede de Santa Fe, Rodallega no esquivó el tema y recordó que hace algunos años intentó regresar al fútbol colombiano, pero el equipo escarlata le cerró las puertas.

Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín
RELACIONADO

Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín

Aun así, admitió su afinidad por el conjunto vallecaucano, lo que rápidamente encendió el ambiente del clásico.

Sin embargo, el delantero fue claro en que hoy su compromiso es total con Santa Fe, club al que llegó como referente ofensivo y donde se ha convertido en uno de los líderes del vestuario.

“Me falta anotar ante América, el viernes nos vemos”

El goleador explicó que es uno de los pocos equipos colombianos a los que todavía no les ha convertido y lanzó un mensaje directo que elevó aún más la expectativa del partido.

Santa Fe anunció fichaje de recorrido tras coronarse campeón de la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe anunció fichaje de recorrido tras coronarse campeón de la Superliga

“Me falta anotar ante América, el viernes nos vemos”, aseguró, dejando claro que irá por ese pendiente personal en un escenario tan exigente como el Pascual Guerrero.

Tanto América como Santa Fe llegan a este partido con muchas dudas. A ambos equipos les ha costado sumar de a tres y tienen los mismos 7 puntos en la tabla de posiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Así celebró Falcao sus 40 años en Millonarios: risas, canciones y charla con Willington Ortiz

Independiente Santa Fe

Revelan el nombre del extremo europeo que quiere Santa Fe para el 2026

Omar Pérez

Conmovedor reencuentro de Omar Pérez con sus hijos tras salir de la clínica: video

Otras Noticias

Montería

Gobernador de Córdoba le habló claro al presidente Petro sobre el impuesto a los licores

El mandatario regional le pidió al presidente buscar alternativas que no afecten las principales rentas departamentales durante consejo de ministros.

Artistas

Pipe Bueno anuncia serenata gratis para una fanática suya: ¿cómo obtenerla?

El cantante sorprendió al anunciar una dinámica para conocer a una fanática suya.

Ciberseguridad

Cinco claves para proteger los datos personales ante el auge de la inteligencia artificial

Argentina

Exfutbolista argentino fue asesinado en pelea callejera: su hermano, principal sospechoso, se entregó

Enfermedades

Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia