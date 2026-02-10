CANAL RCN
Pipe Bueno anuncia serenata gratis para una fanática suya: ¿cómo obtenerla?

El cantante sorprendió al anunciar una dinámica para conocer a una fanática suya.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
09:11 p. m.
Pipe Bueno ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al compartir una novedosa dinámica, por medio de sus redes sociales, para conocer a una fanática suya por medio de una serenata gratuita.

Por esto, el cantante ya anunció las condiciones para que sea una mujer la que se lleve el gran premio de tener en casa a uno de los cantantes de la música regional más importantes del país.

Dinámica para conocer a Pipe Bueno

No cabe duda de que el cantante vallecaucano ha logrado tener una presencia constante en redes sociales ya que, por medio de estas, ha logrado construir un vínculo bastante cercano con sus más fieles fanáticos.

Es por esto que el intérprete de ‘Ingrata’ compartió una dinámica para conocer a una fanática suya y ayudarla a “cerrar ciclos con dignidad”, pues el hombre dio a conocer su interés por conocer a la “mujer más despechada del mundo” para llegar hasta su vivienda y dedicarle así una serenata.

“Para las mamacitas que se están volviendo a elegir, esto no es una convocatoria, esto es para cerrar ciclos con dignidad. Te quiero llevar una serenata, cuéntame tu historia. Déjame tu nombre, ciudad, barrio y nos vemos allá”, explicó.

Dicho anuncio del cantante corresponde a la viralización de su nueva canción ‘Ya te superé’ en la que se habla de cómo una persona usa las razones más negativas detrás de una ruptura amorosa para superar dicha relación fallida.

Pipe Bueno celebra su cumpleaños 34

Por otro lado, el cantante sorprendió a sus seguidores al compartir detalles tras la celebración por su cumpleaños número 34, el pasado 7 de febrero. En las instantáneas dejó ver fotografías de la contundente celebración que disfrutó en familia, amigos y varios de sus caballos.

Al mejor estilo ranchero, Pipe Bueno hoy se sigue consolidando como uno de los exponentes del género regional favoritos del público tanto nacional como internacional, pues el hombre ya se encuentra conquistando tierras mexicanas con su música.

