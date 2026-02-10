¡Uno más! Este es el reconocido actor que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran viviendo su quinta semana en el juego por lo que las emociones no han dejado de sentirse ya que las más recientes eliminaciones, ingresos, entre otras dinámicas ya han impactado directamente en la convivencia del lugar.

No obstante, el famoso ‘Jefe’ ha decidido sorprender a la fanaticada con dos anuncios que ya han causado gran impacto entre miles de usuarios, quienes desde ya han anticipado un gran cambio en la competencia.

¿Quién es el nuevo jugador en La Casa de los Famosos?

El anuncio de la cantante y actriz Lady Noriega y el ingreso de Karola no fueron suficientes ya que se confirmó la participación del actor Juan Carlos Arango para esta temporada.

El reconocido artista, famoso por participar en un sin fin de producciones exitosas en el país, ha logrado ganarse el cariño del público nacional al darle vida a personajes memorables que han marcado la historia de la televisión y el teatro.

El actor, de un poco más de 60, también se ha mostrado bastante cercano a otros participantes de anteriores temporadas. Este es el caso de Fernando Solórzano, quien ha logrado consolidar una amplia amistad de más de 20 años con Arango al trabajar juntos en distintas producciones de alto nombre en Colombia.

Lady Noriega se suma a La Casa de los Famosos

Por otro lado, la actriz y cantante Lady Noriega también fue confirmada para ingresar a la famosa competencia en donde compartirá hábitat con un amplio número de famosos e influencers de menor edad. La mujer, reconocida por participar en memorables producciones nacionales, será la cuota artística femenina en la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN.

¿Qué pasó tras el ingreso de Karola?

El país se conmocionó ante el más reciente ingreso de Karola, quien ya tenía distintas disputas previas con varios participantes. Sin embargo, la polémica más contundente la protagonizó con Valentino Lázaro, quien fue su compañero en un famoso podcast y con quien incluso sostuvo una amistad en el pasado.