CANAL RCN
Tendencias

¡Uno más! Este es el reconocido actor que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ sorprendió al revelar el nombre del nuevo integrante de la tercera temporada.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
07:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran viviendo su quinta semana en el juego por lo que las emociones no han dejado de sentirse ya que las más recientes eliminaciones, ingresos, entre otras dinámicas ya han impactado directamente en la convivencia del lugar.

No obstante, el famoso ‘Jefe’ ha decidido sorprender a la fanaticada con dos anuncios que ya han causado gran impacto entre miles de usuarios, quienes desde ya han anticipado un gran cambio en la competencia.

Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"
RELACIONADO

Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"

¿Quién es el nuevo jugador en La Casa de los Famosos?

El anuncio de la cantante y actriz Lady Noriega y el ingreso de Karola no fueron suficientes ya que se confirmó la participación del actor Juan Carlos Arango para esta temporada.

El reconocido artista, famoso por participar en un sin fin de producciones exitosas en el país, ha logrado ganarse el cariño del público nacional al darle vida a personajes memorables que han marcado la historia de la televisión y el teatro.

El actor, de un poco más de 60, también se ha mostrado bastante cercano a otros participantes de anteriores temporadas. Este es el caso de Fernando Solórzano, quien ha logrado consolidar una amplia amistad de más de 20 años con Arango al trabajar juntos en distintas producciones de alto nombre en Colombia.

Lady Noriega se suma a La Casa de los Famosos

Por otro lado, la actriz y cantante Lady Noriega también fue confirmada para ingresar a la famosa competencia en donde compartirá hábitat con un amplio número de famosos e influencers de menor edad. La mujer, reconocida por participar en memorables producciones nacionales, será la cuota artística femenina en la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN.

Maluma anunció lanzamiento musical con Yeison Jiménez: “El jueves lo hacemos realidad”
RELACIONADO

Maluma anunció lanzamiento musical con Yeison Jiménez: “El jueves lo hacemos realidad”

¿Qué pasó tras el ingreso de Karola?

El país se conmocionó ante el más reciente ingreso de Karola, quien ya tenía distintas disputas previas con varios participantes. Sin embargo, la polémica más contundente la protagonizó con Valentino Lázaro, quien fue su compañero en un famoso podcast y con quien incluso sostuvo una amistad en el pasado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Cantantes que estarán en La Groupie Bogotá: una noche para volver a los clásicos del reguetón

Masterchef Celebrity Colombia

¿Quién es el viejo amor con el que Lina Tejeiro se reencontrará en MasterChef Celebrity?

Redes sociales

Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

“Esperaba lo peor”: el testimonio de la senadora Aida Quilcué tras horas secuestrada

La senadora relató los momentos de angustia que vivió durante el secuestro cuando se dirigía hacia Inzá, en Cauca.

Independiente Santa Fe

Revelan el nombre del extremo europeo que quiere Santa Fe para el 2026

Independiente Santa Fe ya tendría en carpeta a un extremo extranjero que juega en Europa. Conozca el nombre del posible refuerzo y por qué interesa al DT Repetto.

Alcaldía de Bogotá

Suben las tarifas de parqueaderos en Bogotá: así quedan los valores en zonas de parqueo pago en 2026

Estados Unidos

Gran furor: gobernador de California declaró el 8 de febrero como el día de Bad Bunny

Enfermedades

Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia